هند صبري: أحاول نشر صوري من دون فلتر

كشفت هند صبري لأول مرة العديد من الأسرار والحكايات الخاصة بها من خلال حلقة مميزة ببرنامج "ألبوم صور "، ومن خلال نواعم نكشف أهم ما صرّحت به هند صبري خلال الحلقة .



تجارب هند

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في البداية، تحدثت هند صبري عن الصور التي تحب أن تشاركها مع الجمهور وهي الصور الخاصة بأعمالها، بالإضافة إلى صورتخص بعض التجارب المختلفة التي عاشتها بالسفر كسفرياتها للهند أو اليابان مثلاً، ولكنها نفت أن تكون صور تخص حياتها الخاصة، وأكدت أنها تحاول أن تنشر صورها دون إستخدام "الفلتر".

وأشارت هند إلى أنها غير مسؤولة سوى عن الصور التي تخرج من الحسابات الخاصة بها، غير ذلك فهي غير مسؤولة عنه فالكذب طال الصوت والصورة.

وكشفت هند أن هناك أشخاصاً ترى أنه طالما الشخصية عامة، فمن الممكن أن تكون بالقرب من حياته ولكن هذا لا تسمح به هند سوى لعائلتها وأصدقائها المقربين فقط.

وإعترفت أنها منذ أن كانت بالعشرينات من عمرها وهي تتولى قراراتها بنفسها مع وجود دائرة صغيرة تشاركها الرأي فقط.

نور هند صبري

ومن دون شك، ترى هند صبري أن أسرتها هي التي تضيف النور لصورتها، وأضافت أن النور يصلها أيضاً من الأشخاص حولها؛ فشعور أنك تتبادل الحب مع آخرين يجعلك تشعر بهذا النور.

وترى هند أن الصور العفوية هي الأجمل ، ولكن هذا لا تعتمده في العمل فهي تهتم بالتفاصيل كثيراً سواء بعملها كممثلة أوفي الإنتاج.

وأضافت هند أنها تحب الصور الشخصية فهي حياتها الشخصية وأهلها فقط، أما الصور الجماعية، فهي كل ما يتعلق بعملها فنجاح أي عمل لا يتم سوى بفريق كامل.

هذا واعتبرت أن صورها العائلية عند جدتها في الأعياد هي أكثر صور محفورة بذاكرتها؛ فهي لا تعتبرها صور فوتوغرافية فحسب وإنما هي تحمل الأصوات، الروائح والذكريات. (نواعم)



