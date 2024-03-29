من دون "مكياج"... شاهدوا جمال نادين الراسي (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

وظهرت الراسي في الإطلالة الأخيرة من دون "مكياج"، مستعرضة جمالها.

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وقال العديد من متابعي الراسي إنّها لا تزال جميلة، وخصوصاً من دون "المكياج".