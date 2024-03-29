مغنية شهيرة تستأجر والدًا لها ليوم واحد.. لهذا السبب (صورة)

أثارت امرأة ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت أنها استأجرت والدا لها ليوم واحد لمعالجة مشاكلها النفسية التي سببها لها والدها البيولوجي.

وفي التفاصيل، سافرت "تاين رسيف"، البالغة من العمر 28 عامًا، من سنغافورة إلى اليابان للعثور على أب بديل وقامت بتوثيق تجربتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك.

وأوضحت المغنية ومدربة اللياقة البدنية أن والدها هجرها عندما كانت طفلة وعمرها 11 سنة فقط، وهذا سبّب لها نوعا من فقدان الشعور الأبوي في حياتها منذ ذلك الحين.

وفي هذا السياق، تجولت رسيف في شوارع طوكيو واستأجرت رجلا لكي يكون والدها خلال ذلك اليوم مقابل المال.

وكانت التجربة إيجابية للغاية بالنسبة لرسيف، حيث شعرت أنها وجدت أبًا في اليابان.

كذلك، حصد المقطع أكثر من مليوني مشاهدة، وشجع الكثير من متابعيها على اعتماد فكرتها.

(lbc)