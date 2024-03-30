أيتن عامر: أقبل أن أكون زوجة ثانية بهذا الشرط

حلت الفنانة أيتن عامر، ضيفة في برنامج "العرافة" الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، وكشفت عن رأيها في الزوجة الثانية، لافتة إلى أنها لا تعارض فكرة الزواج من رجل متزوج، بشرط أنّ تقبل زوجته الأولى.



أما عن علاقتها بالفنانات في الوسط الفني، قالت أيتن عامر إنها الآن بدأت تختار من هي صديقتها ومن زميلتها. (نواعم)

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