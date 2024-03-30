Advertisement

المرأة

أيتن عامر: أقبل أن أكون زوجة ثانية بهذا الشرط

Lebanon 24
30-03-2024 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1181151-638474132521000606.jpg
Doc-P-1181151-638474132521000606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلت الفنانة أيتن عامر، ضيفة في برنامج "العرافة" الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، وكشفت عن رأيها في الزوجة الثانية، لافتة إلى أنها لا تعارض فكرة الزواج من رجل متزوج، بشرط أنّ تقبل زوجته الأولى.

أما عن علاقتها بالفنانات في الوسط الفني، قالت أيتن عامر إنها الآن بدأت تختار من هي صديقتها ومن زميلتها. (نواعم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:07 | 2024-03-30
08:15 | 2024-03-30
05:00 | 2024-03-30
04:00 | 2024-03-30
02:00 | 2024-03-30
00:00 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24