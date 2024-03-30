نجوى كرم وأصالة تُطلقان مفاجأة.. إليكم التفاصيل

مفاجآة من العيارالثقيل يستعد لها الجمهور العربي خلال الأيام المقبلة، تجمع نجمتين من نجمات الغناء بالوطن العربي.

زأكدت شركة مومنتس أنها تقوم حالياً بالتجهيز لأضخم حفل غنائي خلال الفترة القادمة، على أن يضم الحفل النجمة أصالة نصري وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

وعلى ما يبدو أن الحفل سيكون في شهر أيار المقبل كموعد مبدئي للحفل، والمنتظر أن يكون في ألمانيا، ليكون الحفل الأول الذي سيجمع المطربتين هناك على خشبة مسرح غنائي واحد.

وعلى صعيد آخر، ستحيي نجوى كرم حفلاً غنائياً آخر في المغرب ضمن فعاليات مهرجان "المغرب أرض القفطان".

( نواعم)