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المرأة

يسرا اللوزي ترد على مقارنتها بـ مي عمر.. هذا ما قالته

Lebanon 24
30-03-2024 | 15:00
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ردت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، على مقارنتها فنيًا بمواطنتها الفنانة مي عمر، في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وقالت في حوارها مع موقع "فوشيا"، إنها لم تفكر بمنافسة أحد أو تحقيق "الترند"، بل شغلت نفسها بالاستمتاع بدورها وأدائها على أكمل وجه.

 وحول علاقتها بـ"السوشال ميديا"، وفكرة مشاركة التفاصيل اليومية مع الجمهور، قالت يسرا إنها تُفضل مشاركة الأشياء التي من الممكن أن تؤثر في الجمهور، ولكن ليس كل شيء يخصها؛ لأن عائلتها لا تفضّل الأضواء، لذلك لاتحاول مشاركة الجمهور الأشياء الشخصية التي من الممكن أن تؤثر عليهم، مضيفة: "أشعر وكأني أمسك العصا من النصف، حيث إن هناك حدودًا لكل شيء، ولا يجب أن يتخطاها أحد، كما أنني لا أفضل كتابة كل شيء شخصي عني، فذلك يتضارب مع التمثيل".

 وأوضحت أن الجمهور إذا علم عن تفاصيل كثيرة حول الفنان لن يستطع تصديقه في التمثيل، وهو ما سيضرها في عملها، كما يضر عائلتها الذين لا يفضلون تسليط الأضواء عليهم.

 

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