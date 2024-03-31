Advertisement

المرأة

قرر الانفصال عنها بعد عامين من علاقتهما.. من هو "حب حياة" زينة مكي؟

Lebanon 24
31-03-2024 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1181442-638474952209382909.jpg
Doc-P-1181442-638474952209382909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة زينة مكي، عن علاقة سابقه مع شاب مصاب بطيف التوحد، واصفةُ إياه بـ"حب حياتها"، رغم أنه من قرر الانفصال عنها بعد عامين على علاقتهما العاطفية.

وقالت مكي في حديث تلفزيوني، إنها كانت بعمر الـ27، عندما وقعت بحب ذلك الشخص، الذي لم تكشف عن اسمه، لافتةً إلى أنه رغم صعوبة العلاقة، فإنها رأت فيها شيئًا غريبًا، فقد كان شخصًا غامضًا لا سيما أن الأشخاص المصابين بالتوحد، يجدون صعوبة في تكوين علاقات.
Advertisement

ولفتت الى أنها كانت تشعر في بعض الأحيان بالإحراج من تصرفاته في بداية العلاقة، أثناء تواجدهما وسط مجموعة من الأفراد، لكنها فيما بعد استطاعت فهم حالته والطريقة المُثلى للتعامل معه.

واضافت انه رغم الإحراج الذي كانت تتعرض له، فإنها كانت تحبه كثيرًا، وأعجبت بإصراره على العلاج وتحسين نفسه وعلاقتهما.

وعن سبب انفصالهما، قالت ان القرار لم يكن بيدها بل هو من اتخذه، إلَّا أنه ندم على ذلك فيما بعد.
 
 
وعن كيفية تعاطيها مع ألم الانفصال، كشفت زينة أنها استمرت بالبكاء لأربعة أشهر، وسافرت بعدها إلى الكويت، وحاولت والدتها وشقيقتها إخراجها من حالتها عن طريق وضعها في منتجع. وشددت على أنها دائمًا ما تعطي فرصًا في حياتها لإصلاح العلاقة، لكن بعد استنفاد جميع الفرص تغلق الباب بشكل نهائي.

المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:42 | 2024-03-31
12:50 | 2024-03-31
02:00 | 2024-03-31
00:51 | 2024-03-31
23:00 | 2024-03-30
15:00 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24