قرر الانفصال عنها بعد عامين من علاقتهما.. من هو "حب حياة" زينة مكي؟

كشفت الفنانة زينة مكي، عن علاقة سابقه مع شاب مصاب بطيف التوحد، واصفةُ إياه بـ"حب حياتها"، رغم أنه من قرر الانفصال عنها بعد عامين على علاقتهما العاطفية.



وقالت مكي في حديث تلفزيوني، إنها كانت بعمر الـ27، عندما وقعت بحب ذلك الشخص، الذي لم تكشف عن اسمه، لافتةً إلى أنه رغم صعوبة العلاقة، فإنها رأت فيها شيئًا غريبًا، فقد كان شخصًا غامضًا لا سيما أن الأشخاص المصابين بالتوحد، يجدون صعوبة في تكوين علاقات.

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ولفتت الى أنها كانت تشعر في بعض الأحيان بالإحراج من تصرفاته في بداية العلاقة، أثناء تواجدهما وسط مجموعة من الأفراد، لكنها فيما بعد استطاعت فهم حالته والطريقة المُثلى للتعامل معه.



واضافت انه رغم الإحراج الذي كانت تتعرض له، فإنها كانت تحبه كثيرًا، وأعجبت بإصراره على العلاج وتحسين نفسه وعلاقتهما.



وعن سبب انفصالهما، قالت ان القرار لم يكن بيدها بل هو من اتخذه، إلَّا أنه ندم على ذلك فيما بعد.

وعن كيفية تعاطيها مع ألم الانفصال، كشفت زينة أنها استمرت بالبكاء لأربعة أشهر، وسافرت بعدها إلى الكويت، وحاولت والدتها وشقيقتها إخراجها من حالتها عن طريق وضعها في منتجع. وشددت على أنها دائمًا ما تعطي فرصًا في حياتها لإصلاح العلاقة، لكن بعد استنفاد جميع الفرص تغلق الباب بشكل نهائي.