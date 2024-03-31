Advertisement

المرأة

نادين نسيب نجيم تتورّط بمقتل زميلها.. من هو؟!

Lebanon 24
31-03-2024 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1181498-638475119182597096.jpg
Doc-P-1181498-638475119182597096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يخطف مسلسل "2024" أنفاس الجمهور، وقد حظيت الحلقة الـ 5 بإشادة كبيرة بعد تطورها بشكل متسارع وسط حالة تشويقية عالية، وحتى ارتكاب جريمة قتل.

فبعد حبس "سما" الشخصية التي تؤديها الفنانة نادين نجيم، على يد "لؤي"، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد الأحمد، إثر مقتل والده رئيس المافيا "ناظم الديب" خلال محاولة الأولى الإفراج عنه في المستشفى، تكتشف النقيب بأن ابنتها "ميرا" لا تزال على قيد الحياة ومحجوزة في المكان نفسه الذي اعتقلت به.
Advertisement

وتضمنت أحداث الحلقة مواقف عاطفية للأم التي تجتمع مع ابنتها بعدما ظنت أنها قتلت على يد "رسمية"، الشخصية التي تقدمها الفنانة كارمن لبس، إثر اكتشاف وفاة "ناظم"، وبعدها تقرر "سما" الهروب مع ابنتها من المبنى المهجور الذي تمّ اعتقالهما فيه.

وتنجح "سما" في الهروب مع ابنتها وتخطي المراقبة المحيطة بالمكان، وخلال هذه الفترة، يقرر "أيمن" الشخصية التي يقدمها الفنان وسام صليبا، في شعبة المعلومات، تتبع هاتف زميلته "سما" والوصول إلى مكان احتجازها.

كما نجح "أيمن" في الوصول لكنه تأخر، بعد فرار "سما" إلى مكان غير معروف مع ابنتها.

وتتصاعد الأحداث بعدما تفشل "سما" في الهروب إثر مطاردة المافيا لها، وأثناء قيامها بإطلاق النار على "لؤي" وعصابته، تُصيب الأولى زميلها "أيمن" برصاصة في رقبته خلال محاولة مساعدتها للهروب.

وتتورط "سما" أكثر في القتل، وتصاب بحالة صدمة، دون معرفة مصير "أيمن".

وتنتهي الحلقة بمشهد مواجهة قوية بين "لؤي" و"سما"، بعد أن تكتّم الأول على إعلان وفاة والده في الإعلام، حتى تقوم "شعبة المعلومات" بإعلان الخبر في الصحف لاستدراجه. ويقرر "لؤي" نبش قبر والده للتأكد من أنه لم يتم سرقة جثمان والده، حتى يكتشف أن جثة والده قد سرقت، ويعود مسرعاً إلى مكان احتجاز "سما" ويضرب البنزين، في محاولة منه للثأر ومعرفة أين ذهبت الجثة.  (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:42 | 2024-03-31
08:15 | 2024-03-31
02:00 | 2024-03-31
00:51 | 2024-03-31
23:00 | 2024-03-30
15:00 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24