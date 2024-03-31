ماغي بوغصن تعترف بحملها من عشيقها.. والأخير يطلب منها الانفصال عن زوجها!

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شهدت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل "ع أمل" الذي يعرض في رمضان الحالي ويحقق نجاحاً ملحوظاً، محاولة "نبال" شخصية الممثل مهيار خضور، فتح خزنة "يسار"، شخصية الممثلة ماغي بوغصن.وشاءت الأقدار بأن تأخذ "يسار" ذكرياتها التي دونتها بكتاب من الخزنة، حتى تقرأها "فرح" شخصية الفنانة مارلين نعمان، وتكشف لها سرها الذي كتمته سنوات عنها.وتعترف "يسار" لعشيقها "جلال" الذي يقوم بدوره الممثل بديع أبو شقرا، بأنها حامل منه، ليقف بعد ذلك مصدوماً من الفرحة، ويطلب منها الانفصال عن نبال، حتى يتزوجها.ويحاول "نبال" بشتى الطرق الانتقام من "يسار"، ونشر صور الجنين في الصحافة بعنوان "يسار حامل قبل أن تتزوج".وتابع "نبال" خطته في الانتقام، بعد فتح الخزنة التي خبأت يسار بداخلها ذكرياته المؤلمة على صفحات من ورق. (فوشيا)