ممثلة شهيرة تسخر من وزنها الزائد في مسلسلها الرمضاني

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سخرت الفنانة فريدة سيف النصر من زيادة وزنها في مسلسل "العتاولة"، والذي أدى إلى ظهورها في المسلسل والدة الفنان طارق لطفي رغم عملهما في مسلسل "العائلة" وظهورهما كحبيبين.ونشرت فريدة على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورتين لها مع طارق لطفي الفرق بينهما 30 عاماً، واحدة من مسلسل "العائلة"، والذي عرض عام 1994، والثانية من مسلسل "العتاولة" المعروض حالياً في شهر رمضان، وعلقت على الصورتين ساخرة، بقولها: "بس علشان نبقي عارفين التخن بيعمل إيه أنا وطارق في العائله دفعة واحدة وصغيرين قمرات وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ... فتحية ومصباح... وحاليًا خضر وسترة العترة...أمه.. ماشي يا مخرجنا العظيم أستاذ أحمد موسي.. إن شاءالله العمل الجاي أم رمسيس الأول".وكانت فريدة سيف النصر قد كشفت في منشور سابق سبب فقدانها الكثير من الوزن، مؤكدةً أنها خسرت 14 كيلوغراماً من وزنها بسبب تأثرها بأحداث غزة.وكتبت فريدة عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك": "اللي بيسألوني خسّيتي إزاي مش هتصدقوا، قسماً بالله بس من 9 تشرين الأول اللي فشلت فيه سنين بييجي لوحده ومستمر".وأضافت: "كل ما أشوف أطفال غزة جعانين أو مستشهدين والدم، آجي أحط الأكل أبكي والله وماقدرش أشوف الدم، نفس حالة الطفل اللي مات وفي إيده كرواسون حد إداهاله مالحقش يأكل قطمة يا قلبي".