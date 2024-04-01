Advertisement

المرأة

نجمة عالمية تعلن نيتها الاعتزال بسبب التنمر: "أشعر أن العالم لا يريدني فيه"

Lebanon 24
01-04-2024 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1181711-638475668025029227.jpg
Doc-P-1181711-638475668025029227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نجمة البوب الأميركية ليزو إنها ستعتزل لأنها سئمت من استهدافها بسبب مظهرها وشخصيتها عبر الإنترنت وكتبت في منشور لها عبر حسابها على منصة إنستغرام: "بدأت أشعر أن العالم لا يريدني فيه".

ولم توضح ما إذا كان هذا يعني أنها ستترك صناعة الموسيقى أو وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط، وكتبت ليزو: "لقد سئمت من تحمل سخرية كل شخص في حياتي وخصوصا على الإنترنت".
Advertisement

ويأتي منشورها هذا بعد يوم من انتقاد محام يمثل راقصيها السابقين قرار اختيار نجمة البوب لتصدر حدثا لجمع التبرعات وسط اتهامات وجهت إليها العام الماضي.

وسارع النجوم إلى إظهار دعمهم لـ Lizzo. وتعليقا على منشورها، كتبت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال باريس هيلتون: "نحن نحبك يا ملكة".

وكتبت ليزو على صفحتها: "كل ما أريده هو تأليف الموسيقى وإسعاد الناس ومساعدة العالم على أن يكون أفضل قليلا مما وجدته. لكنني بدأت أشعر أن العالم لا يريدني فيه". 

وقالت مغنية The Good as Hell وTurn Up The Music البالغة من العمر 35 عاما، إنها "تواجه باستمرار "الأكاذيب" التي قالت إنها تقال عنها بسبب "النفوذ والآراء".

وأضافت أنها شعرت بأنها كانت "موضع النكتة في كل مرة" بسبب مظهرها، وأن شخصيتها "تم تفكيكها" من قبل أشخاص لا يعرفونها، كما وقد وصفت تصرفاتها بالعفوية، وأنها دائما قوبلت بالهجوم في معظم الحالات والمواقف التي تعرضت لها بشكل مستمر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:09 | 2024-04-01
06:50 | 2024-04-01
00:41 | 2024-04-01
23:00 | 2024-03-31
15:42 | 2024-03-31
12:50 | 2024-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24