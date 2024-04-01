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المرأة
نجمة عالمية تعلن نيتها الاعتزال بسبب التنمر: "أشعر أن العالم لا يريدني فيه"
Lebanon 24
01-04-2024
|
04:11
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أعلنت نجمة البوب الأميركية ليزو إنها ستعتزل لأنها سئمت من استهدافها بسبب مظهرها وشخصيتها عبر الإنترنت وكتبت في منشور لها عبر حسابها على منصة إنستغرام: "بدأت أشعر أن العالم لا يريدني فيه".
ولم توضح ما إذا كان هذا يعني أنها ستترك صناعة الموسيقى أو وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط، وكتبت ليزو: "لقد سئمت من تحمل سخرية كل شخص في حياتي وخصوصا على الإنترنت".
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ويأتي منشورها هذا بعد يوم من انتقاد محام يمثل راقصيها السابقين قرار اختيار نجمة البوب لتصدر حدثا لجمع التبرعات وسط اتهامات وجهت إليها العام الماضي.
وسارع النجوم إلى إظهار دعمهم لـ Lizzo. وتعليقا على منشورها، كتبت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال باريس هيلتون: "نحن نحبك يا ملكة".
وكتبت ليزو على صفحتها: "كل ما أريده هو تأليف الموسيقى وإسعاد الناس ومساعدة العالم على أن يكون أفضل قليلا مما وجدته. لكنني بدأت أشعر أن العالم لا يريدني فيه".
وقالت مغنية The Good as Hell وTurn Up The Music البالغة من العمر 35 عاما، إنها "تواجه باستمرار "الأكاذيب" التي قالت إنها تقال عنها بسبب "النفوذ والآراء".
وأضافت أنها شعرت بأنها كانت "موضع النكتة في كل مرة" بسبب مظهرها، وأن شخصيتها "تم تفكيكها" من قبل أشخاص لا يعرفونها، كما وقد وصفت تصرفاتها بالعفوية، وأنها دائما قوبلت بالهجوم في معظم الحالات والمواقف التي تعرضت لها بشكل مستمر.
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