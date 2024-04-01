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المرأة
في عيد ميلادهما... ماذا قالت دنيا سمير غانم عن ابنتها وشقيقتها؟
Lebanon 24
01-04-2024
|
06:50
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احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، بعيد ميلاد ابنتها كايلا، وشقيقتها الفنانة ايمي سمير غانم، والذي وافق يوم أمس الأحد 31 آذار.
وشاركت دنيا عبر حسابها الرسمي في منصة "فيسبوك" صورة تجمعها بشقيقتها وابنتها من عرض مسرحية "انستونا"، ظهرن فيها وهن يرتدين الملابس ذاتها، التي حملت صورة والدهما الراحل سمير غانم.
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وأرفقت الصورة بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير لهما، راجية الله أن يحفظهما لها ويكتب لهما السعادة، قائلة: "كايلا وإيمي أجمل وأحلى وأحن بنتين في الدنيا، ربنا يسعدكوا ويخليكوا ليا، بحبكوا أوي و كل سنة وانتوا طيبين".
تفاعل النجوم
وتفاعل عدد كبير من نجمات مصر مع منشور دنيا، وحرصن على توجيه تهنئة للثنائي بهذه المناسبة، وكتبت دعاء فاروق: "كل سنة وكايلا وإيمي طيبين ربنا يبعد عنكم كل مكروه"، فيما أعربت داليا شوقي عن حبها لهما قائلة: "حبايب قلبي انتو الله يحفظكم يا الناس الجميلة"، كما تفاعل كل من شيماء سيف ودرة زروق ومها الصغير ووعبير صبري وغيرهم.
تهنئة حسن الرداد
وكان الفنان حسن الرداد وجه تهنئة لزوجته أيمي بمناسبة عيد ميلادها، أمس، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، وشارك بضع صور لهما أرفقها بتعليق أعرب فيه عن حبه الكبير لها قائلاً:" كل سنة وإنت طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، وعقبال المليون سنة، ودايما سعيدة، وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي".
كما حرص الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا على الاحتفال بهذه المناسبة، من خلال مشاركته صورة تجمعه بها هي وزوجها الرداد عبر خاصية "الستوري" وإرفاقها بتعليق:" كل سنة وإنت طيبة يا أم فادي يا أم اللذاذة وخفة الدم كلها". (فوشيا)
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