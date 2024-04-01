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المرأة

"اشتاقنالكم سوا"... وفاة والدة سيرين عبد النور تقربها من ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم

Lebanon 24
01-04-2024 | 08:09
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تغاضت الفنانتان اللبنانيتان، ماغي بو غصن، ونادين نسيب نجيم، عن خلافاتهما السابقة مع مواطنتهما الفنانة سيرين عبد النور، وسارعتا إلى مشاطرة سيرين أحزانها بوفاة والدتها السيدة سيلفي قطوف، بعد صراعها مع مرض السرطان.
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وغردت ماغي بو غصن، على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، قائلة: "الله يرحم والدتك سيرين. العمر إلك ولعيلتك. كاس مرّ كتير. ‏الله يصبركن وتكون نفسا بالسما".


فيما سارعت نادين نسيب نجيم، إلى نعي والدة سيرين، ونشرت تغريدة قالت فيها: "‏زعلت لخبر وفاة والدة ⁧‫سيرين عبد النور‬⁩، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسما ويعطيكي القوة والصبر على فراقها. العوض بسلامتك وسلامة عيلتك".


وتفاعل المتابعون مع تعزيتي ماغي ونادين، مشيدين بمبادرتهما للوقوف إلى جانب زميلتهما سيرين، في مصابها الأليم على الرغم من الخلافات الحاصلة بينهن على الساحة الفنية، والتي أدت لحدوث قطيعة بينهن وتوقفن عن التعاون الفني. 
وعلقت إحدى المتابعات: "في المحن يظهر معدن الإنسان الأصلي. قلبكما الطيب دفعكما للترفع عن الخلافات السابقة، والوقوف إلى حانب سيرين التي خسرت والدتها بعد معاناتها مع المرض.
كما اعتبر المعلقون أن كل المشاكل تزول أمام رهبة الموت، متمنين عودة المياه إلى مجاريها بين النجمات الثلاث، خاصة وأنهنّ يتمتعن بقلب طيب، وجاءت إحدى التعليقات، قائلة: المشاكل كلها تافهة قدام هالكاس.. انشالله يترجعوا متل قبل. اشتاقنالكم سوا.


وكان الخلاف قد اشتعل بين الفنانتين ماغي بو غصن وسيرين عبد النور، بعد تصريحات الأخيرة حول شخصية "سحر" في مسلسل "للموت"، إذ أكدت سيرين أن دور "سحر" كان قد عرض عليها سابقًا ولم تقدمه. وأدى هذا التصريح إلى اشتعال حرب تصريحات إعلامية بين الفنانتين، ألغت كل واحدة منهما متابعة الأخرى على منصات "السوشال ميديا".
وبسبب التراشق الإعلامي بين جمهورها وجمهور نادين نسيب نجيم، ألغت سيرين متابعة زميلتها نادين، وكانت قد قالت في تصريحات سابقة، إن الصداقة والزمالة لا يمكنها أن تتحقق من طرف واحد. فيما رفضت نادين الاتهامات التي طالتها بعدم قبولها التعاون مع سيرين، مؤكدة أن "الفن لذة وكيمياء واحترام ومحبة"، وأنها "غير مضطرة للعمل مع ناس غير مريحة". (فوشيا)
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