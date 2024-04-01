إسعاد يونس تكشف كواليس علاقتها بـ "ضُرتها" شريهان

للمرة الأولى تتحدث الإعلامية والنجمة إسعاد يونس عن طبيعة علاقتها بالنجمة شريهان زوجة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، لافتة إلى أن الظروف كان لها عامل قوي في أن تجمع بينهما.

وقالت الإعلامية إسعاد يونس عن كواليس علاقتها بشريهان: "أن تكون علاقتنا طيبة كان قرار لأن في أولاد بيحملوا نفس الجينات والدم، وبالتالي ينتهى كل شيء بيني وبينها كامرأتين نحن أمهات لأشقاء، فهي أم لأولادي وأنا أم لأولادها.. وأنا أحبها جداً وعايشين مع بعض".

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وقالت الفنانة إسعاد يونس، خلال لقاء تلفزيوني، إن ليلة مولد لولوة ابنة شيريهان الكبرى، كان نهاية لأي اضطربات أو مشاكل في العلاقة بينهما.

وتابعت: "علاء راجل عظيم، لو إحنا الاتنين كنا متجوزين راجل غير علاء كنا قتلنا بعض".



وتحدثت إسعاد يونس عن علاقتها بزوجها علاء الخواجة والتي تصل إلى 40 عاما، قائلة: "جوزي من أنبل رجال العائلة كلها تعشقه، كلنا بنشوفه شيء عظيم له مواقف كثيرة في لحظات صعبة سواء في مرض أو وفاة أن يكون لديك رجل يسندك ويحميكي، شهادتي مجرورة ولكنه رجل عظيم على حق". (نواعم)