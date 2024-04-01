قرّرت تذويب الحشو من شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية".. وهذا ما حصل! (صورة)

شعرت شابة بالخوف الشديد على سلامتها الجسدية بعد تعرضها لحساسية خطيرة بعد قيامها بإزالة الحشو من شفاهها.

وفي التفاصيل، وجدت "شونا هاريس" نفسها بحاجة إلى مساعدة طبية طارئة بعد أن تضاعف حجم وجهها بعد دقائق من حقنها بمذيب حشو الشفاه.

وخضعت هاريس، البالغة من العمر 24 عامًا، لحقنة من الحشو مرتين لتعزيز حجم شفتيها، ثم قررت إزالتها بالكامل الشهر الفائت.

وفي هذا السياق، عانت هاريس من حساسية قاسية والتي أتت كرد فعل بعد لحظات من حقنها بالمذيب وبدأت المادة بالتهيج والانتشار نحو أنحاء عينيها ووجهها بالكامل، وكانت تكافح بصعوبة في التنفس.

كذلك، أظهرت الصور ولقطات الفيديو المروعة وجه هاريس الذي لم يتم التعرف عليه، والذي احتاج إلى ما يقرب من أسبوع للعودة إلى طبيعته.

وعندما حُقنت هاريس بالأدرينالين، انفتحت مجاري التنفس واستطاعت التنفس من جديد، لكن ظل وجهها منتفخًا لأيام عدة بعد ذلك، ما منعها من الخروج من المنزل لمدة ثلاثة أيام.

وفي هذا الإطار، أخبر الأطباء هاريس أنها تعاني من حساسية تجاه "الهيالورونيداز"، وهي مادة بروتينية قابلة للذوبان تُستخدم عادةً لتكسير حمض "الهيالورونيك" الموجود في الحشو.

(lbc)