بالرغم من تواجدها بالسجن.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)

احتفلت صفحة الفنانة دنيا بطمة، على "إنستغرام" بيوم ميلادها، حيث نشرت مقطع فيديو عفوي تضمن مجموعة من التجهيزات الخاصة للاحتفال رغم تواجدها في السجن، بسبب قضية "حمزة مون بيبي".

وتضمن المقطع تجهيزات خاصة عبارة عن قالب حلوى مزيّن بشموع ذهبية، مع مجموعة من الكاب كيك مزيّنة بصور دنيا وعبارة "نحبك" باللغة الإنكليزية، وتم تجهيز الطاولة بالورود وشموع تحمل صورة الفنانة المغربية.

هذا وأُرفق الفيديو بالتعليق التالي: "عيد ميلاد سعيد دندون الله يفرجها عليك يا رب ويفرّحك ويبعد عنك كل شرّ ويطوّل فعمرك ويجمع شملك مع بنياتك وينصرك على من عاداك.. شكراً لكل الناس اللي قالو لدنيا عيد ميلاد سعيد وتذكروها في هذا النهار شكراً لفانز دنيا بطمة وشكراً على دعواتكم جزاكم الله خيراً، شكراً جداً عائلتنا الثانية متبخلوش عليها بدعواتكم. حبكم لها هو أحلى حاجة ربحت به لأن حب الناس لا يباع ولا يشترى والله ياخد الحق".

( الجديد)