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المرأة

هالة صدقي تجيب عن سؤال متابعيها حول شائعة زواجها مرة أخرى

Lebanon 24
01-04-2024 | 23:00
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 انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد زواج الفنانة هالة صدقي، الأمر الذي دفع عدداً من متابعيها لتقديم التهنئة لها على الزواج من خلال التعليقات على مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على إنستغرام"، وثَّقت به زيارتها لحي الحسين في رمضان، وعلقت عليه بقولها: "الحسين من أجمل المناطق السياحية الدينية وأجمل المناطق على الإطلاق، بها أجواء رمضانية".

 وعلقت إحدى المتابعات على الفيديو قائلة: "مبروك الجوازة الجديدة"، لترد عليها هالة صدقي: "كذب طبعاً"، وتتوالى تعليقات الجمهور على الفيديو لتحسم هالة الكلام بقولها: "لا في جواز ولا الخبر ده له أي أساس من الصحة وكل المواقع دي هيتحولوا للتحقيق".

( لها)

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