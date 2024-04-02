"ده مش عيب"... نيللي كريم تردّ بقوة على تصريحات باسم سمرة وإنتصار (فيديو)

للمرة الأولى تعلق الفنانة نيللي كريم، على التصريحات التي أدلى بها الفنانان باسم سمرة وانتصار، في لقاءات تلفزيونية لهما، حول أنها في بداياتها كانت راقصة باليه، وتعلمت منهما التمثيل، وذلك في أثناء مشاركتها في مسلسل بنت اسمها ذات الذي عرض عام 2013.

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وقالت نيللي كريم خلال استضافتها في برنامج تفاعلكم في رد قوي على تصريحات باسم وانتصار: "بتاعة الباليه دي مش جاية من الشارع، أنا دارسة في أكاديمية الفنون معهد الباليه، وكنت دارسة قسم إخراج مسرح بشكل محترم مع دكاترة كبار محترمين".

وتابعت: "ومش عيب إني أتعلم منكم يا فنانين يا كبار، وليا الشرف إني اشتغلت معاكم، وطول ما أنا عايشة وفي المهنة هتعلم".







كما تطرقت نيللي للرد على تصريحات الفنان باسم سمرة الأخيرة بأنها رفضت مشاركته في مسلسل من بطولته، وتم استبداله بزوجها لاعب الإسكواش هشام عاشور، قائلة: "الكلام اللي قاله في البرنامج مش صح لأن آخر عمل معاه كان بنت اسمها ذات 2013".



وأوضحت نيللي كريم: "وبعدين محصلش أن في عمل جمعنا بعدها، ومش عيب إني أتعلم منه لأن دوري في المسلسل كان يخض، وطول ما أنا عايشة وفي المهنة هتعلم وده مش عيب".