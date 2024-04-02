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المرأة

شاكيرا بتصريح "عكس التيار"... ماذا قالت عن النساء والرجال؟

Lebanon 24
02-04-2024 | 05:59
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وجهت المغنية العالمية الشهيرة، شاكيرا انتقادات لاذعة لفيلم باربي الذي نال ضجة واسعة حول العالم قبل أشهر، وهو تصريح اعتبرته وسائل إعلام غربية "عكس التيار".

فقد اعتبرت المغنية العالمية التي انفصلت قبل نحو عامين عن زوجها لاعب الكرة جيرار بيكيه أن الفيلم يقلل من قيمة الرجل، وينتقص منه.
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وأكدت أن ولديها لم يحباه، معتبرة أنه "أخصائي" وفق تعبيرها.

كما شددت على وجوب تمكين النساء "دون حرمان الرجال حقوقهم أو الانتقاص والتقليل من رجولتهم".

وقالت نجمة البوب الكولومبية البالغة من العمر 47 عامًا، أريد لأولادي أن يشعروا بالقوة أيضا بينما يحترمون النساء في الوقت عينه.

كما أردفت في مقابلة مع مجلة Allure الفرنسية: "أنا أحب الثقافة الشعبية البسيطة التي تحاول تمكين المرأة دون حرمان الرجال من قدراتهم".

إلى ذلك، أضافت قائلة: "أنا أؤمن بمنح المرأة كل الأدوات اللازمة لتقويتها دون أن تفقد جوهرها وأنوثتها. وتابعت: "أعتقد أن للرجال هدفًا في المجتمع وللنساء هدف آخر أيضًا.. فنحن نكمل بعضنا البعض، ولا ينبغي أن نفقد هذا التكامل."

كذلك قالت: فقط لأن المرأة تستطيع أن تفعل كل شيء فهذا لا يعني أنها يجب أن تفعل ذلك."

وتعتبر تلك التصريحات من قبل البعض لاسيما في مجتمع المشاهير "تقليدية" وغير محبذة، أو أقلها عكس التيار التحرري.
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