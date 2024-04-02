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المرأة

عُرفت في برنامج مواهب شهير.. حادث ينهي حياة الفنانة الشابة

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:53
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توفيت الفنانة السعودية شوق أيمن، التي عرفت في برنامج المواهب "سعودي آيدول"، إثر حادث سيارة، حسب ما جرى تداوله.


وتعرضت أيمن لحادث نقلت على إثره لأحد المستشفيات، ووضعت في العناية المركزة، حتى إعلان وفاتها.
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ونقل الأخبار المؤسفة الفنان السعودي عيسى بن صالح، في منشور له على منصة "إكس"، وقال: "انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي ايدول #شوق_ايمن الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها".

كما شارك صالح رابطا للتبرع كصدقة جارية عن روحها، وكتب: "كلنا انفجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يا رب ما شفنا منها إلا كل خير.. هذا رابط صدقة جارية لـ شوق أيمن من استطاع أن يساهم جزاه الله خيرا.. أو فقط ينشره".
المصدر: فوشيا
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