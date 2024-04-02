بعد غياب لسنوات... هذا سبب عودة نشوى مصطفى للمنافسة بالموسم الرمضاني

عادت الفنانة نشوى مصطفى للمنافسة بالموسم الرمضاني الحالي، من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم" بعد غياب عن الدراما لسنوات.



وكشفت نشوى مصطفى لـ"لها" الأسباب التي جعلتها توافق على العودة إلى الدراما رغم اعتذارها عن العديد من الأعمال في السنوات السابقة. وقالت: "اعتذرت عن الكثير من الأعمال طوال السنوات الماضية لأنها لم تكن تشبهني ولا تناسبني، والمخرجون نسوني، ولكنني تحمست لـ"إمبراطورية ميم" لعدة أسباب، منها خالد النبوي، كما أن السيناريو مكتوب بحرفية عالية، بالإضافة إلى العمل مع المخرج محمد سلامة فهو مبدع ويهتم بأدقّ التفاصيل".

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وأضافت: "كواليس "إمبراطورية ميم" ممتعة وأصبحنا عائلة بالفعل، كما أنني سعيدة للغاية باستقبال الجمهور لي، وبتعليقات المباركة التي كتبوها لي".

وتابعت: "جميع أبطال المسلسل أبهروني بأدائهم، وأتوقع لهم مستقبلاً واعداً في الفن، ونور النبوي سيكون نجماً من نجوم مصر، أما هاجر السراج فأنا واحدة من جمهورها، وكذلك إلهام صفي الدين التي تتمتع بموهبة كبيرة".



يذكر أن "إمبراطورية ميم" مكوّن من 30 حلقة، وهو بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، ليلى عز العرب، مايان السيد، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، وريمون توفيق، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.