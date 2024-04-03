24
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"زوجي طلقني 11 مرة"... ممثلة مصرية شهيرة تطلق تصريحات مفاجئة
Lebanon 24
03-04-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلت الممثلة ميار الببلاوي، ضيفة ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، عبر فضائية المحور، وتحدثت عن علاقتها بزوجها الحالي التي اعترفت بأنهما تزوجا وانفصلا 11 مرة.
وقالت ميار الببلاوي، إنّها لم تتزوج في السر أبدا، موضحة: "زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر".
Advertisement
وأضافت الببلاوي: "والدته لم تقل أنني سرقت ذهبها، وهو كان متغاظ إني خرجت من البلد من غير ما هو يعرف، أخدت ابني وسافرت".
وتابعت: "رفعت عليه قضية في مصر وحبسته كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة.. هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوزة أخلف فاتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل واتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه بعد ما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني".
أما عن ضرورة وجود محلل بعد ثلاث طلقات، غندما سألتها بسمة وهبة، ردت الببلاوي بأنها لا تعترف بالمحلل، وأن زواجها موثق في مصر ولكن غير موثق بالخارج، على الرغم من إصراره على ذلك لكن هذا هو شرطها، ولم تفصح عن السبب، إلا أن ما حدث سابقاً معه لا تريد أن تكرره مرة أخرى.
Advertisement
الأكثر قراءة
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
Lebanon 24
كيف علمت إسرائيل باجتماع القنصلية في دمشق؟
10:00 | 2024-04-02
02/04/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن
15:32 | 2024-04-02
02/04/2024 03:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة أليمة جدّاً... العثور على جثة شاب داخل سيارته في وسط الطريق (صورة)
Lebanon 24
حادثة أليمة جدّاً... العثور على جثة شاب داخل سيارته في وسط الطريق (صورة)
12:50 | 2024-04-02
02/04/2024 12:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يشعر وزير الدفاع الإسرائيليّ بالقلق من أمين عام "الحزب"؟
Lebanon 24
لماذا يشعر وزير الدفاع الإسرائيليّ بالقلق من أمين عام "الحزب"؟
13:00 | 2024-04-02
02/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه
12:08 | 2024-04-02
02/04/2024 12:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:01 | 2024-04-03
لجين عمران تكشف حجم ثروتها وجنسية زوجها.. هل كانت السبب بطلاق شقيقتها؟
23:00 | 2024-04-02
بعد غياب لسنوات... هذا سبب عودة نشوى مصطفى للمنافسة بالموسم الرمضاني
13:53 | 2024-04-02
عُرفت في برنامج مواهب شهير.. حادث ينهي حياة الفنانة الشابة
05:59 | 2024-04-02
شاكيرا بتصريح "عكس التيار"... ماذا قالت عن النساء والرجال؟
03:44 | 2024-04-02
"ده مش عيب"... نيللي كريم تردّ بقوة على تصريحات باسم سمرة وإنتصار (فيديو)
00:56 | 2024-04-02
بالفيديو: تعرّفوا على قصة "مجنون يسرا" الذي كتب لها رسائل بدمه
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
03/04/2024 13:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
03/04/2024 13:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
03/04/2024 13:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24