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المرأة

"زوجي طلقني 11 مرة"... ممثلة مصرية شهيرة تطلق تصريحات مفاجئة

Lebanon 24
03-04-2024 | 04:00
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حلت الممثلة ميار الببلاوي، ضيفة ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، عبر فضائية المحور، وتحدثت عن علاقتها بزوجها الحالي التي اعترفت بأنهما تزوجا وانفصلا 11 مرة.

وقالت ميار الببلاوي، إنّها لم تتزوج في السر أبدا، موضحة: "زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر".
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وأضافت الببلاوي: "والدته لم تقل أنني سرقت ذهبها، وهو كان متغاظ إني خرجت من البلد من غير ما هو يعرف، أخدت ابني وسافرت".

وتابعت: "رفعت عليه قضية في مصر وحبسته كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة.. هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوزة أخلف فاتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل واتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه بعد ما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني".

أما عن ضرورة وجود محلل بعد ثلاث طلقات، غندما سألتها بسمة وهبة، ردت الببلاوي بأنها لا تعترف بالمحلل، وأن زواجها موثق في مصر ولكن غير موثق بالخارج، على الرغم من إصراره على ذلك لكن هذا هو شرطها، ولم تفصح عن السبب، إلا أن ما حدث سابقاً معه لا تريد أن تكرره مرة أخرى.
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