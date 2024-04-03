سيرين عبد النور تنهار من البكاء في عزاء والدتها.. وما قالته في أول تعليق لها يدمي القلوب! (فيديو)

حرص عدد كبير من نجوم لبنان على مواساة الفنانة سيرين عبد النور، وحضور جنازة والدتها التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، لتقديم التعازي لها، في كنيسة مار نقولا ببيروت.

وظهرت سيرين خلال مراسم العزاء وهي في حالة تأثر شديدة، ولم تتمالك دموعها أثناء مواساة النجوم لها، وكذلك خيم الحزن على أبنائها خلال العزاء وشقيقتها سابين، وشهد العزاء العديد من اللقطات المؤثرة، وعلى رأسها انهيار الفنانة نادين الراسي خلال العزاء، ودخلت في نوبة بكاء فور رؤيتها للفنانة سيرين عبد النور، والتي احتضنتها وحاولت التخفيف عنها أيضاً.

هذا وعبّرت سيرين في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها عن حزنها الشديد، من خلال منشور على "إنستغرام"، تضمن مجموعة من الصور العائلية التي تجمعها بوالدتها وبطفليها تاليا وكريستيانو، وأرفقته بتعليق مؤثر من القلب كتبت فيه: "إمي من هلق اشتقتلك حضورك كان بَرَكة بحياتي وحياة ولادي وغيابك مبين من اول يوم مدمر لقلبي كيف بدك ياني استوعب انك رحتي من حدي بس شكراً انك تركتيلنا ذكرة حلوة انا واولادي. إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا إمي".