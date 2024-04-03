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المرأة

بالأبيض.. جورجينا تتجوّل في مول بالرياض والجمهور يحاصرها (فيديو)

Lebanon 24
03-04-2024 | 08:57
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شوهدت جورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، وهي تتجوّل في مول الرياض بارك.
 
 
وتجمهر حول عارضة الأزياء الشهيرة العديد من المعجبين لالتقاط الصوروالفيديوهات لها، وقد وتفاعلت مع محبيها بود وابتسامة، وهي تدخل المحال التجارية في مول النخيل في الرياض.

وأظهر الفيديو المتداول على وسائل التواصل، جورجينا وهي محاطة بالمعجبين، مرتدية قميصاً أبيض وبنطالاً من نفس اللون.
ولم تكن رحلة جورجينا الأخيرة في الرياض هي الأولى لها، بل شوهدت في العديد من المولات خلال الأشهر الماضية وهي تتسوق مع أطفالها في الرياض.
 
 
وقد علّق العديد من المعجبين على تسوق جورجينا، حيث قال احدهم: "عم تشتري تياب العيد لولادها"، وأضافت أخرى: "شو ما لبست حلوة".
 
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