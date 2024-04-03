نتاشا شوفاني: تاج تحدٍ فني وسعيدة بردود الأفعال

بعد مرور نصف حلقات مسلسل تاج لتيم حسن والذي يشارك بالمنافسة الرمضانية، كشفت نتاشا شوفاني لنواعم عن خطوتها القادمة بعد نجاحها في "تاج ".

وأكدت نتاشا شوفاني في تصريحاتها الخاصة لنواعم عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية سواء نقدية أو جماهيرية على مسلسلها الرمضاني تاج والذي تطل فيه عبر منصة شاهد .

وعبرت عن إعجابها بتعليقات الجماهير والنقاد التي أشادت بالعمل. وتلعب نتاشا في المسلسل دور ماريون وهي طبيبة فرنسية تعلّقت بسوريا، وأكدت نتاشا بتصريحاتها أن شخصيتها في العمل تحديًا جديدًا لها ويختلف عن الأدوار التي اعتادها منها المشاهدين.

وتنتظر نتاشا عرض مسلسلها الجديد ترتيب خاص مع النجم مكسيم خليل عبر منصة برايم امازون بعد رمضان.