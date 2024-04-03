Advertisement

المرأة

أصدرت شيك دون رصيد.. تأييد حبس ممثلة عربية 3 سنوات

Lebanon 24
03-04-2024 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1182843-638477784739219651.jpg
Doc-P-1182843-638477784739219651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صادقت محكمة مصرية، الأربعاء، على الحكم الصادر بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الفنانة نسرين طافش، في قضية إصدار شيكات من دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه.

 وكانت محكمة "جنح مستأنف 6 تشرين الأول" قد رفضت استئناف نسرين بشأن هذا الحكم، وسبق لها التوجه إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتاب خبراء التزوير والتزييف لإعداد تقرير فني بشأن القضية.

 ووجهت النيابة العامة تهمة إصدار شيك بسوء نية من قبل نسرين لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين، في كانون الثاني 2023، بقيمة 4 ملايين جنيه.

 وتقدم دفاع المجني عليها بصورة ضوئية لشيكات بنكية تحمل توقيع المتهمة وتاريخ الإصدار، بالإضافة إلى صورة ضوئية لرفض البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد.

 وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها توجهت إلى البنك لصرف الشيك، لكنها واجهت صعوبة بعدم وجود رصيد كافٍ لتغطية الرقم المذكور في الشيك، مع علم المتهمة بالأمر.

  وتتلخص القضية بتقديم نسرين طافش بسوء قصد بلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إليها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي، بسعر أعلى من السعر الحقيقي- حسب أقوالها.

 وحققت النيابة العامة في تلك الواقعة، رغم أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات؛ إلا أنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

 وتم التحقيق في القضية على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وأمام نيابة المعادي الجزئية من دون جريمة جنائية، ومن دون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها، تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها، حتى قامت النيابة العامة بإصدار قرار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيّدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي.

( فوشيا)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:37 | 2024-04-03
10:16 | 2024-04-03
08:57 | 2024-04-03
08:18 | 2024-04-03
04:00 | 2024-04-03
02:01 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24