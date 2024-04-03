أصدرت شيك دون رصيد.. تأييد حبس ممثلة عربية 3 سنوات

صادقت محكمة مصرية، الأربعاء، على الحكم الصادر بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الفنانة نسرين طافش، في قضية إصدار شيكات من دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه.

وكانت محكمة "جنح مستأنف 6 تشرين الأول" قد رفضت استئناف نسرين بشأن هذا الحكم، وسبق لها التوجه إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتاب خبراء التزوير والتزييف لإعداد تقرير فني بشأن القضية.

ووجهت النيابة العامة تهمة إصدار شيك بسوء نية من قبل نسرين لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين، في كانون الثاني 2023، بقيمة 4 ملايين جنيه.

وتقدم دفاع المجني عليها بصورة ضوئية لشيكات بنكية تحمل توقيع المتهمة وتاريخ الإصدار، بالإضافة إلى صورة ضوئية لرفض البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها توجهت إلى البنك لصرف الشيك، لكنها واجهت صعوبة بعدم وجود رصيد كافٍ لتغطية الرقم المذكور في الشيك، مع علم المتهمة بالأمر.

وتتلخص القضية بتقديم نسرين طافش بسوء قصد بلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إليها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي، بسعر أعلى من السعر الحقيقي- حسب أقوالها

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وحققت النيابة العامة في تلك الواقعة، رغم أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات؛ إلا أنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في القضية على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وأمام نيابة المعادي الجزئية من دون جريمة جنائية، ومن دون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها، تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها، حتى قامت النيابة العامة بإصدار قرار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيّدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي.