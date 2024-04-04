بعد وفاة والدتها في "ع أمل"... مشهد انهيار ماغي بوغصن يتصدر الترند (فيديو)

تصدر مشهد انهيار الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن التي تؤدي شخصية "يسار" في مسلسل "ع أمل" الترند عبر منصة "إكس"، بعد وفاة والدتها، عقب تفاعل الجمهور معه بشكل واسع وسط حالة من التأثر وصل إلى حد بكائهم وفق تعليقاتهم.

وكانت الحلقة الـ 25 من المسلسل شهدت أحداثًا مأساوية، أبرزها قيام "سيف" شخصية الممثل عمار شلق بقتل شقيقته رهف بعد أن علم بزواجها سرًّا من يونس.

تفاصيل الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "ع أمل"

وأرسل "نبال" شخصية الممثل مهيار خضور أحد الأشخاص لمراقبة "سيف" أثناء دفن شقيقته، وقام بتصويره.

وتوالت الأحداث الملحمية في الضيعة بعد حادثة رهف، إلى أن وصلت الأصداء لبيروت بعد أن أخبرت "ريا" شخصية الممثلة ريان حركة صديقتها "فرح" شخصية الممثلة مارلين نعمان بأن خالتها قتلت بنيران "سيف".





ياناس المشهد يقتل يحرق القلب يامااااغغغغغي #ع_أمل pic.twitter.com/UsDZBWqOVl — Ruby (@reyxlam) April 3, 2024 Advertisement

كما انهارت "يسار" شخصية الممثلة ماغي بوغصن، بعد سماع الخبر من "فرح"، وحاولت الأخيرة منع الأولى من الذهاب إلى كفر حلم للقاء والدة "يسار"، فيما قام "رباح" شخصية الممثل طلال الجردي بتبليغ الشرطة عن تورط شقيقه سيف بمقتل شقيقتهما.





ووصلت "يسار" إلى الضيعة برفقة "فرح"، لتقوم "ريا" بالاتفاق مع "ضحى" زوجة "سيف" التي تمثل دورها كارول عبود، بتنسيق اللقاء بينهما.

وبعد دخولها، اكتشفت "يسار" أن والدتها قد توفيت بعد أدائها الصلاة، لتنهار مجددًا.





المسلسل من بطولة ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، طلال الجردي، كارول عبود، ماريلين نعمان، إلسا زغيب، إيلي متري وآخرين، ومن تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان. (فوشيا)