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المرأة

بعدما أخفتها عن الجمهور... باريس هيلتون عن ابنتها: "تبدو كوالدتها تماما" (صور)

Lebanon 24
04-04-2024 | 10:31
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ردّت النجمة باريس هيلتون على تساؤلات معجبيها بشأن سبب عدم ظهور ابنتها الصغيرة "لندن" على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت هيلتون، البالغة من العمر 43 عامًا، تنشط بانتظام على هذه المنصات، لكن ذلك لم يتغير بعد ولادة ابنها فينيكس من زوجها كارتر ريوم.
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بعد مشاركة فيديو على تيك توك يظهر هيلتون وهي تلعب مع ابنها البالغ من العام الواحد، تلقت الكثير من التعليقات من معجبيها الذين استفسروا عن عدم ظهور ابنتها. وردت هيلتون بكل بساطة قائلةً: "أحبكم... قريبًا".
 
وعندما سأل أحد المعجبين عن سبب عدم ظهور لندن على وسائل التواصل الاجتماعي، ردّت هيلتون قائلةً: "لست مستعدة تمامًا لمشاركتها مع العالم لكنها رائعة وتبدو مثل والدتها تمامًا".
 

 
في حين أن الأسباب الحقيقية وراء عدم مشاركة هيلتون صورًا لطفلتها لندن غير واضحة، إلا أنها وزوجها ريوم واجها تعليقات سلبية على إنستغرام بشأن حجم رأس ابنهما فينيكس. ويُذكر أنهما تزوجا في تشرين الثاني 2021 واستقبلا فينيكس عبر أم بديلة في كانون الثاني 2023.
 
وفي تشرين الثاني الفائت، أعلنت هيلتون وزوجها ريوم سرًا عن استقبال طفلتهما الثانية "لندن"، مفاجئين بذلك عائلتهما والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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