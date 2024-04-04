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المرأة
بعمل للأطفال.. فنانة تتوجّه لأوّل مرة للمسرح لهذا السبب
Lebanon 24
04-04-2024
|
02:30
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نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها في "إنستغرام"، الملصق الاعلاني الرسمي لمسرحية "رابونزل بالمصري"، الموجّه للأطفال.
وارفقت فرغلي البوستر بتعليق: "انتظروني لأول مرة على المسرح مع الأطفال، قمة سعادتي أن أكون سبباً في سعادة الأطفال".
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وكانت قد تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق عن مسـرحيتها الأولى، التي ستبدأ عروضها بعد عيد الفطر مباشرة، وقالت إنها قررت التوجه إلى المسرح لعدم وجود أي عمل "مهم وقوي" عُرض عليها، إضافة إلى حبها للأطفال وشعور الأمومة الذي تفتقده.
وقالت إنها تشجّعت لهذه الخطوة بعدما حضرت في مطلع شهر تشرين الثاني الماضي عرضاً مسرحياً للأطفال في أحد المراكز.
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