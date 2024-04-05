Advertisement

المرأة

أمام الكاميرا... ماغي بوغصن تعترف بماضيها

Lebanon 24
05-04-2024 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1183466-638479079729304278.jpeg
Doc-P-1183466-638479079729304278.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت الأحداث الملحمية للحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "ع أمل" بتأثر "سيف"، الذي يقوم بدوره عمار شلق، بوفاة والدته التي توفيت بعد قتله لشقيقته "رهف".


أما "يسار - ماغي بوغضن" فخرجت خلسة ومسرعة من منزل "جلال"، متجهة إلى النهر في ضيعة كفر حلم، المكان الذي قتلت فيه "رهف" وحاولوا قتل يسار.
Advertisement
بعد ذلك، زارت "يسار" قبر والدتها بعد الدفن، حيث غلب الحزن على منزل عائلتها، وتفشت الأنباء حول انتحار والدتها ورحيل "رهف" بصحبة يونس "خطيفة".


ولازالت التوترات بين "سيف" وأخيه "رباح" الذي يمثل دوره طلال الجردي، خصوصاً بعد دفاع "ضحى" بشخصيتها كارول عبود عن الأخير. 
ثم قرر "سيف" طلاق زوجته "ضحى" أمام عقيل، شقيقها، واعترفت "ضحى" بحبها لرباح.


استعادت يسار قوتها من خلال تقديم برنامجها للدفاع عن المرأة وتقديم التحدي لفكرة المجتمع الذكوري، واعترفت أمام الكاميرا بأنها سهاد حلم اخت رهف. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:57 | 2024-04-05
00:13 | 2024-04-05
23:00 | 2024-04-04
11:56 | 2024-04-04
10:31 | 2024-04-04
09:04 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24