أمام الكاميرا... ماغي بوغصن تعترف بماضيها

بدأت الأحداث الملحمية للحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "ع أمل" بتأثر "سيف"، الذي يقوم بدوره عمار شلق، بوفاة والدته التي توفيت بعد قتله لشقيقته "رهف".





أما "يسار - ماغي بوغضن" فخرجت خلسة ومسرعة من منزل "جلال"، متجهة إلى النهر في ضيعة كفر حلم، المكان الذي قتلت فيه "رهف" وحاولوا قتل يسار.

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بعد ذلك، زارت "يسار" قبر والدتها بعد الدفن، حيث غلب الحزن على منزل عائلتها، وتفشت الأنباء حول انتحار والدتها ورحيل "رهف" بصحبة يونس "خطيفة".





ولازالت التوترات بين "سيف" وأخيه "رباح" الذي يمثل دوره طلال الجردي، خصوصاً بعد دفاع "ضحى" بشخصيتها كارول عبود عن الأخير.

ثم قرر "سيف" طلاق زوجته "ضحى" أمام عقيل، شقيقها، واعترفت "ضحى" بحبها لرباح.





استعادت يسار قوتها من خلال تقديم برنامجها للدفاع عن المرأة وتقديم التحدي لفكرة المجتمع الذكوري، واعترفت أمام الكاميرا بأنها سهاد حلم اخت رهف. (فوشيا)