مَن ارتدت الساعة الأغلى بين النجمات العربيات؟

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لا تكتمل أجمل الإطلالات من دون الساعات التي تُعد من الأكسسوارات البارزة في تعزيز أناقة المرأة وتحديد أسلوبها الخاص، مع التأثير الكبير المنبعث من تناسقها والترابط مع قطع الملابس المختلفة، سواء كانت كلاسيكية أو من نمط الكاجوال بمختلف أنواعه، لذا نستعرض معاً أبرز الساعات التي ارتدتها النجمات:ياسمين صبري: ساعة Panthére من "كارتييه" Cartier مُصمَّمة من علبة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، وإطار مُرصَّع بـ24 ماسة من قطع البريانت الحديث. وصُنع سوار الساعة من الذهب الأصفر على شكل رأس النمر المُرصَّع بـ493 ماسة من قطع البريانت، مع عيون زمردية وزخارف مطليّة باللون الأسود وميناء مطليّ بالورنيش الأسود.نادين نسيب نجيم: ساعة Serpenti Seduttori من "بولغري" Bvlgari، المُصمَّمة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، وإطار من الذهب الوردي مُرصَّع بالألماس وبروبليت وردي مقطوع كابشون، مع ميناء أوبالين باللون الفضي، وسوار ناعم مطليّ بالذهب الوردي عيار 18 قيراطاً وإبزيم قابل للطي.بلقيس فتحي: ساعة Limelight Gala من "بياجيه" Piaget، مُصمَّمة من علبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومُرصَّعة بـ91 ماسة من قطع البريانت، و83 ياقوتة باللون الأزرق، مع ميناء مُرصَّع بـ190 ماسة.أحلام الشامسي: ساعة من "رولكس" Rolex مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مُرصَّعة بالماس، مع الياقوت المقاوِم للخدش، وصُمّم تاج الساعة بالكريستال اللامع بشكل مستدير. (لها)