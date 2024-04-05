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المرأة

قبل الموعد المُخطّط له... بطلة "التفاح الحرام" الممثلة الجميلة تُرزق بطفلتها الأولى (صورة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 09:30
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استقبلت الممثلة التركية إيدا إيجي، بطلة مسلسل "التفاح الحرام"، وزوجها لاعب كرة السلة بورهان تونجر طفلتهما الأولى، وذلك قبل موعد ولادتها المخطط له.

وأعلنت إيدا الأخبار السعيدة عبر منشور على "إنستغرام"، حيث شاركت صورة لعربة أطفال وردية وكشفت عن اختيارها اسمًا مركبًا لطفلتها التي أطلقت عليها اسم "مينا إيبيك".
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وأشارت إيدا إلى أنها أنجبت طفلتها قبل موعد ولادتها المقرر، إذ كتبت: ابنتي العزيزة التي نفد صبرها ولدت فجأة، واختارت يومًا جميلًا لنفسها، وأسعدتنا جدًا قدومها.

وأضافت: شكرًا جزيلاً لكل من اتصل بنا وسأل عنا وأرسل تمنياته الطيبة. (فوشيا)
 
 
 
إيدا إيجي

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