ملك أحمد زاهر: لا أحب السوشيال ميديا وفخورة بشقيقتي ليلى

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن كرهها لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها لم تسعَ يوماً لتصدّر "الترند".

وقالت ملك في تصريح خاص لـ"لها": "شخصيتي في "محارب" لا تشبهني أبداً، فهي تهتم بالتريند والسوشيال ميديا، بعكسي أنا تماماً، فأنا لا أحبها ولم أسعَ مرة واحدة لتصدّر "التريند"، بل أجتهد في عملي وأركّز فيه". وأضافت: "مسلسل "محارب" تحمّست له بمجرد أن عُرض عليّ، لأن شخصيتي فيه مختلفة تماماً عمّا قدمته من قبل، وكنت سعيدة بأن والدي أحمد زاهر معي".

وعبّرت ملك زاهر عن شعورها بالفخر بما حققته شقيقتها ليلى في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قائلةً: "ليلى تعبت واجتهدت في العمل وكانت حريصة على أن يكون أداؤها تلقائياً، وغيّرت من جلدها تماماً، وأتمنى لها أن تحقق المزيد من النجاح، وكل ما قيل عن غيرة بيننا بسبب نجاحها، غير صحيح بالمرة".

( لها)