سوزان نجم الدين في خطر.. فما القصة؟

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كشفت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "الصديقات" أن النجمة سوزان نجم الدين التي تؤدي دور "عبير"، تواجه خطراً محدقاً، بعدما تخلّص محمد حداقي "معتصم" من كرم الشاعراني "عادل".وقد بدأت الحلقة بنجاح خطة "معتصم"، بالتخلص من "عادل" بعدما صدر حكم بسجنه لمدة 15 عاماً لقتله زوجته "ندى".وكان "معتصم" في الحلقة السابقة قد أرسل رجلاً لقتل "عادل" أمام باب المحكمة، وشكّل الخبر صدمة كبـيرة لكل من "هنادي" إمارات رزق" طليقته، و"رامز" جلال شموط، و"عبير".وظهر "رامز" خلال الحلقة منفعلاً على "معتصم" بمكالمة هاتفية، ويخبره بأنه سينهي عمله معه حتى لا يتورط بأية مشكلة، كما يطلب منه إجراء حملة إعلامية مضادة للاتهام الذي صدر بحقه، ويُعلم "عبير" بضرورة أخذ الحيطة والحذر هذه الفترة، مع استعدادها للسفر إلى خارج البلد في أية لحظة.جهات التحقيق تتأكد من أن "معتصم" هو القاتل، خاصة أنهم كانوا يراقبونه، إضافة لوجوده أمام باب المحكمة رغم عدم حضوره الجلسة، حيث تتعرف الشرطة على هوية القاتل فيطلب "معتصم" التخلص منه. (فوشيا)