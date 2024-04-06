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المرأة

"هكسرلك المكان".. انهيار ريم طارق بعد مشاهدة طليقها حسن شاكوش في برنامج رامز جلال

Lebanon 24
06-04-2024 | 15:09
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لم يستطع الفنان رامز جلال إكمال حلقته في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، التي استضاف فيها مغني المهرجانات حسن شاكوش، وطليقته ريم طارق، بعدما انهارت ريم فور مشاهدة طليقها ورفضت تماما استئناف التصوير وقامت بتحطيم الميكرفون والكاميرات داخل الغرفة المظلمة.
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وبدأ رامز جلال الحلقة بتقديم ضيوفه قائلا: "الجواز موجود من قديم الأزل بس فيه أصول في احترام، رشدي أباظة اتجوز وطلق أربع مرات بس من سكات، الاتنين اللي جاينلنا النهاردة الخناقات بتاعتهم بقت على السلالم والاقسام، الراجل يقطع في المدام، كابل فضحو بعض فضيحة بجلاجل الكل جاب في سيرتهم، استباحو بعض نهشو في بعض ولما الموضوع قرب يدخل في الأعراض قربب اجبهملكو.. معانا ومعاكو المطلقة والغادر حسن شاكوش وريم طارق".

وسأل رامز جلال، في مقدمة الحلقة ريم طارق: "أي سبب انفصالك عن حسن شاكوش.. وهل ضربك قبل كده ؟"، لترد قائلة: "بيعمل حاجات أنا مش موافقة عليها، ومش عايز هو يغيرها.. لا عمره ماضربني"، وأكمل قائلا: "لو في إمكانية أن حسن شاكوش يرجعلك هتوافقي ولا لا" ؟، لترد قائلة: لا صعب.

وانهارت ريم طارق فور رؤيتها حسن شاكوش، حيث انفعلت على رامز جلال قائلة: أنت عبيط مينفعش والمصحف مش هكمل انا مبهزرش.. أنت مريض لأ مينفعش مش هكمل.

ورفضت ريم طارق اكمال الحلقة بعد تفاجئها بطليقها حسن شاكوش، حيث انهارت من الصراخ والبكاء قائلة: "انت كدة هتعملي مشكلة..هكسرلك المكان"، وقامت بالقاء عدد من كاميرات البرنامج والقاء المايك الخاص بها.

وعلق حسن شاكوش موجها رسالة لرامز جلال: "هو ده أسلوبها.. تخلي واحدة ملهاش تلاتين لازمة تقولك يا انا يا هو".

وقام رامز بإلغاء فقرات المقلب، وانفرد بريم طارق ليؤكد لها أن هدفه من المقلب كان إتمام الصلح إنسانيا بينها وبين طليقها أمام الناس، كما كانت مشاكلهم كلها تعرض أمام الناس، وردت ريم رافضة الصلح: "انت مش عارف هو عمل فيا إيه ده آذاني".

واختتم حسن شاكوش المقلب بغناء موال حزين عن الأصيل وخيانة العيش والملح، وأكد هو الآخر صعوبة الصلح مع ريم طارق لوجود أزمات معقدة. (فوشيا)
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