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المرأة

نادين جابر تحسم حقيقة وجود جزء ثان من "ع أمل"

Lebanon 24
07-04-2024 | 04:00
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كشفت الكاتبة نادين جابر عن حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "ع أمل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2024.

 وقالت نادين لـ"فوشيا" إن نهاية المسلسل ستكون مغلقة، ولا نية لوجود جزء ثان للعمل الدرامي، معربة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه جماهريًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدره الترند.

 وأضافت نادين أنها تفضل دائمًا أن يتألف عملها من 30 حلقة لكي يتسنى للمشاهد فهم كافة تفاصيل الشخصية والتعاطف معها وصولًا  لفهم الحبكة الدرامية، وعلقت: لا أكشف كل أوراقي بداية. وهناك دائما شيء مخفي. هذا أسلوبي بالكتابة.

 وبشأن الانتقادات التي تحدثت عن تأثر الكتاب اللبنانيين بالدراما المكسيكية والتركية، قالت نادين: فخورون بكتابنا. ليس هناك إجماع  كامل على الفن. هناك أشخاص لا يحبون نجاح الآخرين.

 وأوضحت أنه لا بد من تقبل النقد البنّاء والتكيف مع ردود الفعل، مؤكدة أنه عند الحصول على  70% من تأييد المشاهدين والإعلاميين فهذا دليل على نجاح العمل.

 ولفتت نادين إلى أنه لو عادت بها عقارب الساعة إلى الوراء لما قامت بتعديل أي مشهد درامي في مسلسل "ع أمل"، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تمر "يسار/ماغي بوغصن" بكل الظروف القاسية بدءًا بموت شقيقتها وصولًا لموت والدتها؛ ما دفعها إلى الانتفاضة على الواقع المرير.

 

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