هي زوجة ممثل ومُقدّم برامج لبنانيّ معروف جدّاً.. من هي سيرينا الشامي بطلة "ع أمل"؟

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تألقت الممثلة سيرينا الشامي في مسلسل "ع أمل"، من بطولة ماغي بو غصن ومهيار خضور وبديع أبو شقرا وغيرهم.‎وجسّدت سيرينا في المسلسل شخصية رهف حلم، شقيقة البطلة. ورغم وفاتها، إلا أنها ما زالت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.‎وبدأت سيرينا مسيرتها الفنية في عام 2011، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية مثل "الفيل" و"خليها بيناتنا" والتلفزيونية مثل مسلسل "ضيوف شرف" و"الزيارة".