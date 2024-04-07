Advertisement

المرأة

هي زوجة ممثل ومُقدّم برامج لبنانيّ معروف جدّاً.. من هي سيرينا الشامي بطلة "ع أمل"؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1184256-638480920992934333.jpg
Doc-P-1184256-638480920992934333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تألقت الممثلة سيرينا الشامي في مسلسل "ع أمل"، من بطولة ماغي بو غصن ومهيار خضور وبديع أبو شقرا وغيرهم.

‎وجسّدت سيرينا في المسلسل شخصية رهف حلم، شقيقة البطلة. ورغم وفاتها، إلا أنها ما زالت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

‎وبدأت سيرينا مسيرتها الفنية في عام 2011، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية مثل "الفيل" و"خليها بيناتنا" والتلفزيونية مثل مسلسل "ضيوف شرف" و"الزيارة".
 
وسيرينا هي زوجة الممثل ومقدم البرامج فؤاد يمين. (فوشيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:15 | 2024-04-07
04:00 | 2024-04-07
02:00 | 2024-04-07
00:15 | 2024-04-07
23:00 | 2024-04-06
15:09 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24