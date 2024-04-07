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المرأة
هي زوجة ممثل ومُقدّم برامج لبنانيّ معروف جدّاً.. من هي سيرينا الشامي بطلة "ع أمل"؟
Lebanon 24
07-04-2024
|
06:05
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تألقت الممثلة سيرينا الشامي في مسلسل "ع أمل"، من بطولة ماغي بو غصن ومهيار خضور وبديع أبو شقرا وغيرهم.
وجسّدت سيرينا في المسلسل شخصية رهف حلم، شقيقة البطلة. ورغم وفاتها، إلا أنها ما زالت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وبدأت سيرينا مسيرتها الفنية في عام 2011، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية مثل "الفيل" و"خليها بيناتنا" والتلفزيونية مثل مسلسل "ضيوف شرف" و"الزيارة".
وسيرينا هي زوجة الممثل ومقدم البرامج فؤاد يمين. (فوشيا)
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