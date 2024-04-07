مقتل سوزان نجم الدين الأكثر تداولاً!

احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، بنجاح شخصية "ألينار" التي قدمتها بمسلسل "الحشاشين"، حيث تصدر اسمها خلال الساعات الأخيرة قائمة الأكثر تداولاً على منصة "إكس" في مصر.



ونشرت سوزان عبر حسابها في منصة "إنستغرام" صورة تُظهر تصدرها "الترند"، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي حققتها بعد انتهاء شخصيتها بمقتلها على يدّ الجاريات في "قلعة ألموت".

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وكتبت: "الحمدلله والشكر لله على محبتكم ومتابعتكم لشخصية "ألينار" في مسلسل الحشاشين، تريند مصر الآن.. الشكر موصول للمخرج المبدع بيتر ميمي الذي صنع تفاصيل ألينار لتظهر كما رأيتموها".

وحظيت تدوينة سوزان نجم الدين بتفاعل واسع من قبل متابعيها، الذين عـبروا عـن إعجابهم بالفكرة التي يعرضها المسلسل، وأداء الممثلين المشاركين فيه والممثلة السورية بشكل خاص. (فوشيا)