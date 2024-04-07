8 عادات تؤذي الشعر الجاف وتزيد مشاكله





1- الإفراط في غسله:

Advertisement يتسبّب الإفراط في غسل الشعر بزيادة جفافه، كونه يُزيل طبقة الزهم التي تفرزها فروة الرأس لتغليف الشعر وترطيبه بهدف حمايته من الاعتداءات الخارجيّة التي يتعرّض لها. لحماية الشعر من الجفاف يُنصح بتجنّب غسله أكثر من مرة أو مرتين أسبوعياً.



2- استعمال الشامبو الغني بالمواد الراغية:

تُساهم كبريتات الصوديوم في تعزيز رغوة الشامبو، ولكنها من المواد الكيميائية القاسية على الشعر كونها تزيد من جفافه وتجعل لون صبغة الشهر يبدو باهتاً. يُنصح في حالة الشعر الجاف بالابتعاد عنها واعتماد أنواع الشامبو غير الراغية، فهي كفيلة بتنظيف الشعر دون أن تُفاقم مشكلة جفافه. ينتج جفاف الشعر وتقصّف أطرافه عن نقص في العناية به بالإضافة إلى تبنّي عادات مؤذية نعتمدها في معظم الأحيان دون أن نُدرك مدى خطورتها وقدرتها على إلحاق الأذى به. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:1- الإفراط في غسله:يتسبّب الإفراط في غسل الشعر بزيادة جفافه، كونه يُزيل طبقة الزهم التي تفرزها فروة الرأس لتغليف الشعر وترطيبه بهدف حمايته من الاعتداءات الخارجيّة التي يتعرّض لها. لحماية الشعر من الجفاف يُنصح بتجنّب غسله أكثر من مرة أو مرتين أسبوعياً.2- استعمال الشامبو الغني بالمواد الراغية:تُساهم كبريتات الصوديوم في تعزيز رغوة الشامبو، ولكنها من المواد الكيميائية القاسية على الشعر كونها تزيد من جفافه وتجعل لون صبغة الشهر يبدو باهتاً. يُنصح في حالة الشعر الجاف بالابتعاد عنها واعتماد أنواع الشامبو غير الراغية، فهي كفيلة بتنظيف الشعر دون أن تُفاقم مشكلة جفافه.

3- فرك الشعر:

يتسبّب فرك الشعر في إلحاق الأذى به. هذا المبدأ ينطبق على فرك الشعر أثناء غسله تحت الدش أو لدى تجفيفه بالمنشفة. إذ يكون الشعر الجاف بالعادة ضعيفاً وحسّاساً، ولذلك يجب التعامل معه على هذا الأساس بحيث يتمّ تدليكه بلطف أثناء غسله بالشامبو ثم تربيته بلطف بالمنشفة لتجفيفه.



4- تعريضه للحرارة المرتفعة:

تتسبّب الأدوات الكهربائية، التي تُستعمل لتجفيف وتمليس الشعر، في تعريض جميع أنواع الشعر للتلف ولذلك يُنصح بالابتعاد عنها قدر المُستطاع خاصةً في حالة الشعر الجاف وتركه يجف في الهواء الطلق أو استعمال الجيل الجديد من هذه الأدوات التي تستعين بالحرارة المُنخفضة في تجفيف الشعر.

5- غسله بالمياه الساخنة:

ما ينطبق على أدوات تصفيف الشعر الكهربائية ينطبق أيضاً على المياه الساخنة المُستعملة في غسل الشعر كونها تُلحق الأذى به وتزيد من جفافه. يُنصح باستبدالها بالماء الفاتر وإنهاء غسل الشعر بالمياه الباردة التي تُساعد في إقفال أسفاطه وتجعله أكثر لمعاناً.



6- اعتماد نظام غذائي غير متوازن:

قد لايكون من السهل تبنّي نظام غذائي متوازن في ظل الإيقاع السريع لحياتنا العصريّة، ولذلك يُنصح في هذه الحالة بالتركيز على تناول الأسماك الدهنيّة والمُكسّرات بالإضافة إلى الفاكهة والخضار كونها مُفيدة جداً لصحة الشعر.



7- عدم استعمال مستحضرات الحماية:

من الضروري حماية الشعر الجاف من التعرّض للشمس عبر تطبيق كريم حماية خاص بالشعر، استعمال مصل حام من الحرارة على الشعر بعد غسله وقبل تجفيفه وتمليسه بالأدوات الكهربائية بالإضافة إلى استعمال مصل حامي من الملح الموجود في ماء البحر عند الحاجة. يُنصح أيضاً بوضع قبعة أو وشاح على الرأس عند التعرض المباشر مطولاً لأشعة الشمس.



8- الإفراط في تمليسه:

إذا كان الإفراط في استعمال المُجفّف الكهربائي يُعرّض ألياف الشعر للتلف، فإن الإفراط في استعمال أدوات التمليس المصنوعة من السيراميك تُضعف الشعر ويزيد من جفافه وتلفه. الأمر نفسه ينطبق على تقنيات تمليس الشعر باستعمال مواد كيميائية كون تأثيرها كارثي على الشعر.