شاي الماتشا.. 4 وصفات للعناية بالبشرة والشعر

لا تقتصر فوائد شاي الماتشا على مزاياه الصحيّة المُتعدّدة، ولكنه يتمتع أيضاً بقدرة على العناية بالبشرة والشعر من خلال خلطات طبيعيّة أثبتت فعاليتها في هذا المجال.



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تُشكّل بودرة الماتشا مكوناً مثالياً للعناية بالبشرة والشعر. إذ يمكن أن تدخل في تحضير أقنعة الوجه، بلسم الشفاه، وحتى الشامبو...وهي أيضاً مُنشّطة ومُعزّزة لنمو الشعر كما أنها مُضادة للبكتيريا وللأكسدة مما يجعلها مُفيدة لعلاج حب الشباب. يتميّز شاي الماتشا بلونه الأخضر وبقوامه الذي يأخذ شكل مسحوق. وهو أثبت فعاليته كمكوّن غذائي استثنائي نظراً لغناه بمضادات الأكسدة، وقدرته على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الشيخوخة المبكرة للأنسجة. ولذلك يُنصح بتناول فنجان أو اثنين منه يومياً. أما في المجال التجميلي فيمكن اعتماده في الخلطات التالية التي يسهل تحضيرها في المنزل.تُشكّل بودرة الماتشا مكوناً مثالياً للعناية بالبشرة والشعر. إذ يمكن أن تدخل في تحضير أقنعة الوجه، بلسم الشفاه، وحتى الشامبو...وهي أيضاً مُنشّطة ومُعزّزة لنمو الشعر كما أنها مُضادة للبكتيريا وللأكسدة مما يجعلها مُفيدة لعلاج حب الشباب.

- قناع مُضاد لحب الشباب:لتحضير هذا القناع يكفي خلط عصير نصف حبة من الليمون، ملعقة كبيرة من العسل، بياض حبة من البيض، وملعقتين كبيرتين من بودرة شاي الماتشا. يُطبّق هذا القناع لمدة 30 دقيقة على بشرة الوجه قبل شطفه جيداً وترطيب البشرة بالكريم الذي تستعملونه عادةً. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً.- بلسم للشفاه:تحتاج بشرة الشفاه إلى عناية خاصة لحمايتها من الجفاف. لتحضير هذا البلسم يكفي أن يتمّ تذويب 3ملاعق صغيرة من زيت نباتي (زيت جوز الهند، زيت الشيا...) وإضافتها إلى مقدار ملعقة صغيرة من بودرة شاي الماتشا. يوضع هذا الخليط في الثلاجة كي يتجمّد ويتحوّل إلى بلسم يسهل تطبيقه على الشفاه.- قناع مُغذّ ومُعزّز لنمو الشعر:لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من شاي الماتشا مع ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وبضع قطرات من زيت إكليل الجبل. يُطبّق هذا الخليط على جذور الشعر قبل تسريحه ويُترك لمدة 30 دقيقة على أن يتمّ شطفه بالماء بعد ذلك ثم غسله بالشامبو الذي تستعملونه. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً.- وصفة الشامبو الجاف:تُساعد هذه الوصفة في إضفاء بعض الحيوية على الشعر الدهني بانتظار أن يحين موعد غسله. لتحضير هذا الشامبو الجاف، يكفي أن خلط الكمية نفسها من نشا الذرة أو بودرة الطين الأبيض مع بودرة الكاكاو الخام على أن تُضاف إلى الخليط بضع قطرات من زيت إكليل الجبل الأساسي ومقدار ملعقة صغيرة من بودرة شاي الماتشا. يُطبّق هذا الخليط بواسطة فرشاة على جذور الشعر الذي يتمّ تسريحه بعد ذلك لتوزيع المستحضر على كامل الشعر مما يُساعده على امتصاص الإفرازات الزهميّة. يُترك المستحضر على الشعر لمدة 10 دقائق قبل أن يتمّ تسريح هذا الأخير للتخلص من بقايا الشامبو الجاف عليه.