فنانة مصرية ترد على اتهامها بالتنمر على إليسا (فيديو)

نفت الفنانة المصرية ميرهان حسين علمها بتفاصيل مقلب "رامز جاب من الآخر " قبل الوقوع فيه، ولكنها أكدت علمها مسبقا بتواجدها مع رامز جلال في برنامج من "فورمات عالمي".

وأشارت إلى أنها ظلت متوجسة من حدوث المقلب، ورفضت ميرهان اتهامها بالتنمر على النجمة اللبنانية إليسا أثناء تقليدها في البرنامج.

وفي التفاصيل، أكدت ميرهان أن: "فيديو تقليد إليسا تحديدا تم تداوله كذا يوم ورا بعض، وعايزة أقول محدش يفتكر إن في تنمر لأن أولا إليسا أنها بعشقها، وهي مميزة بملامحها وشفايفها وابتسامتها وغمازاتها، دي حركات تعبيرية خاصة بها كأنها بصمة بتاعتها".