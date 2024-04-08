Advertisement

المرأة

إعلامية شهيرة متهمة بالعنصرية.. إليكم ما فعلته بضيفتها

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1184565-638481619967405076.jpeg
Doc-P-1184565-638481619967405076.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، للهجوم من قبل متابعيها بعد ان قامت بتحويل لون بشرتها إلى اللون الأسمر، خلال استضافها مجموعة من النساء السودانيات الامر الذي اعتبره الجمهور نوع من العنصرية.

وفي التفاصيل، شاركت حليمة متابعيها  مقطع فيديو لكواليس إحدى حلقات برنامجها المختص بالطبخ، الذي يحمل اسم “مطبخ حليمة”، واستضافت فيه مشهورة “السوشال ميديا” السودانية فينيسيا وشقيقتها حليمة، المقيمتان في الكويت.

وقالت حليمة: "اليوم حلقتنا لأطيب شعب للشعب السوداني وأهل السودان، وأنا لمحبتي للسودانين شوفوا لوني." وشددت حليمة أن اعتمادها البشرة السمراء دليل محبتها للشعب السوداني، وليس من باب العنصرية كي لا يسيء البعض فهمها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب حليمة في إظهار حبها، مشيرين إلى أن التضامن لا يأتي بهذه الطريقة، واصفين حركتها بـ”العنصرية” والاستهانة بالشعب السوداني، فكتبت إحداهن: تقدر تتضامن معهم من غير لون ليه تحسسيهم ان لونهم عيب وجريمه.

( الجديد)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2024-04-08
00:35 | 2024-04-08
23:00 | 2024-04-07
16:00 | 2024-04-07
14:35 | 2024-04-07
09:30 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24