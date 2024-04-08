ريان حركة تشوّق الجمهور لنهاية "ع أمل"

شوَّقت الفنانة ريان حركة الجمهور لنهاية شخصية "ريا" التي تجسدها في مسلسل "ع أمل"، بعد أن تصدرت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريان لـ"فوشيا"، إنها تأثرت كثيرًا بشخصية "ريا"، مشيدة بصفاتها المميزة التي ساعدتها في الحصول على تعاطف الجمهور.

وأضافت: أتقبل نهاية "ريا" كيفما كانت، وأُدرك تمامًا أنها قد تواجه ظروفًا صعبة جدًا، خاصة إذا تمكن والدها من العثور عليها والثأر منها.

كما تحدثت ريان حركة عن ارتدائها فستان زفاف للارتباط برجل لا تحبه ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها اضطُرت لأن تعيش هذه الحالة مرتين خلال مشاركتها في مسلسلي "للموت" و"ع أمل".

وعلقت ريان: والدتي بكت كثيرًا عندما رأتني بالفستان الأبيض في كواليس "للموت". ومن الجميل أن ترتدي المرأة هذا الفستان، ولكنني أخاف أن يكون نظير شؤم لارتدائه أكثر من مرة.

وبشأن مشهد انهيار الفنانة ماغي بو غصن عند وفاة والدتها في المسلسل، قالت: "ماغي تعبت كثيرًا خلال تصويرها هذا المشهد، واستنفدت كل طاقتها وأبكتنا جميعًا".