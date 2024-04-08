Advertisement

المرأة

ريان حركة تشوّق الجمهور لنهاية "ع أمل"

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1184615-638481691619949935.jpg
Doc-P-1184615-638481691619949935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شوَّقت الفنانة ريان حركة الجمهور لنهاية شخصية "ريا" التي تجسدها في مسلسل "ع أمل"، بعد أن تصدرت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وقالت ريان لـ"فوشيا"، إنها تأثرت كثيرًا بشخصية "ريا"، مشيدة بصفاتها المميزة التي ساعدتها في الحصول على تعاطف الجمهور.

 وأضافت: أتقبل نهاية "ريا" كيفما كانت، وأُدرك تمامًا أنها قد تواجه ظروفًا صعبة جدًا، خاصة إذا تمكن والدها من العثور عليها والثأر منها.

 كما تحدثت ريان حركة عن ارتدائها فستان زفاف للارتباط برجل لا تحبه ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها اضطُرت لأن تعيش هذه الحالة مرتين خلال مشاركتها في مسلسلي "للموت" و"ع أمل".

 وعلقت ريان: والدتي بكت كثيرًا عندما رأتني بالفستان الأبيض في كواليس "للموت". ومن الجميل أن ترتدي المرأة هذا الفستان، ولكنني أخاف أن يكون نظير شؤم لارتدائه أكثر من مرة.

 وبشأن مشهد انهيار الفنانة ماغي بو غصن عند وفاة والدتها في المسلسل، قالت: "ماغي تعبت كثيرًا خلال تصويرها هذا المشهد، واستنفدت كل طاقتها وأبكتنا جميعًا".

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2024-04-08
00:35 | 2024-04-08
23:00 | 2024-04-07
16:00 | 2024-04-07
14:35 | 2024-04-07
09:30 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24