أطلّت بفستان لمّاع وغطاء على الرأس.. منّة شلبي بإطلالة لبنانية ساحرة (صور)

أطلت الفنانة المصرية منّة شلبي في آخر ظهور لها بستايل عصري حمل توقيع المصمم اللبناني طوني ورد.



وارتدت شلبي فستانا طويلا باللون البيج الغامق اللماع مصنوعا من أقمشة الـ"جيرسيه" مع فتحة عالية وغطاء على الرأس، إلى جانب حزام متطابق يثبّت محيط الخصر وهو من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف شتاء 2024 – 2025.

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وللمرة الأولى، ترتدي منة شلبي ثوباً من لمسة طوني ورد، واهتم أحمد منير بتسريحة شعرها البسيطة. وللمرة الأولى، ترتدي منة شلبي ثوباً من لمسة طوني ورد، واهتم أحمد منير بتسريحة شعرها البسيطة.

وسبق وأطلت النجمة المصرية مراراً بلمسة المصممين اللبنانيين على رأسهم اللبناني العالمي زهير مراد، الذي اختارت ثوباً كريمي اللون من تصميمه في سهرة Joy awards ومزيناً بحبّات الكريستال البرّاقة.



وذكرتنا إطلالة منة شلبي بثوب مع غطاء على الرأس، بستايل النجمات اللواتي حضرن في مهرجانات عدة، آخرها مهرجان Joy awards الذي يقام في المملكة العربية السعودية. فقد أطلت مجموعة نجمات بثوب مع غطاء على الرأس.





يومها، ارتدت جورجينا رودريغز حبيبة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، فستاناً مخملياً من لمسة المصمم التونسي علي قروي.