Advertisement

المرأة

عارضة أزياء شهيرة نائمة في مطار دبي.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 09:34
A-
A+
Doc-P-1184749-638481919985308728.jpg
Doc-P-1184749-638481919985308728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت كريسي تيغن عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية البالغة من العمر 38 عاماً، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي نائمة بمطار دبي بعد تأخير رحلة الطيران لمدة خمس ساعات، حيث كانت تيغن عائدة مع عائلتها من رحلة في تايلاند.
Advertisement


وفي المقطع الذي نشرته عبر خاصية قصص إنستغرام الخاص بها، شوهدت كريسي تيغن وهي مستلقية على أحد المقاعد في منطقة الانتظار بالمطار، ملفوفة في بطانية، تأخذ غفوة.
 
 
وأرفقت مع الفيديو بالتعليق التالي: "الساعة الخامسة في المطار". كما أنها شاركت مقطع فيديو آخر لزوجها جون ليجند وابنتهما إستي ماكسين، 14 شهراً، وهما يتكئان على طاولة في منطقة الصالة أثناء محاولته شحن التابلت الخاص بطفلتهما الصغيرة، بينما جلس ابنهما رين ألكساندر، البالغ من العمر 9 أشهر، على الأريكة في الخلفية. وعلقت تيغن على الفيديو بإضافة الوقت الزمني: "4:10 صباحاً"، للإشارة إلى الساعات الأولى من وقتهم في المطار.

هذا ولم يظهر طفلا تيغن وليغند الآخران، ابنتهما لونا سيمون، 7 أعوام، وابنهما مايلز ثيودور، 5 أعوام، في مقاطع الفيديو. (سيدتي)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:42 | 2024-04-08
04:00 | 2024-04-08
02:00 | 2024-04-08
00:35 | 2024-04-08
23:00 | 2024-04-07
16:00 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24