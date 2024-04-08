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المرأة
عارضة أزياء شهيرة نائمة في مطار دبي.. ما السبب؟
Lebanon 24
08-04-2024
|
09:34
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نشرت كريسي تيغن عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية البالغة من العمر 38 عاماً، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي نائمة بمطار دبي بعد تأخير رحلة الطيران لمدة خمس ساعات، حيث كانت تيغن عائدة مع عائلتها من رحلة في تايلاند.
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وفي المقطع الذي نشرته عبر خاصية قصص إنستغرام الخاص بها، شوهدت كريسي تيغن وهي مستلقية على أحد المقاعد في منطقة الانتظار بالمطار، ملفوفة في بطانية، تأخذ غفوة.
وأرفقت مع الفيديو بالتعليق التالي: "الساعة الخامسة في المطار". كما أنها شاركت مقطع فيديو آخر لزوجها جون ليجند وابنتهما إستي ماكسين، 14 شهراً، وهما يتكئان على طاولة في منطقة الصالة أثناء محاولته شحن التابلت الخاص بطفلتهما الصغيرة، بينما جلس ابنهما رين ألكساندر، البالغ من العمر 9 أشهر، على الأريكة في الخلفية. وعلقت تيغن على الفيديو بإضافة الوقت الزمني: "4:10 صباحاً"، للإشارة إلى الساعات الأولى من وقتهم في المطار.
هذا ولم يظهر طفلا تيغن وليغند الآخران، ابنتهما لونا سيمون، 7 أعوام، وابنهما مايلز ثيودور، 5 أعوام، في مقاطع الفيديو. (سيدتي)
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