غادة عبد الرازق.. الأنيقة والإستثنائية في "صيد العقارب"





وتنوعت إطلالات غادة بين الفساتين الطويلة، والتنانير الجلدية، والبلوزات الراقية، مع لمسة من المجوهرات الفاخرة من أشهر الماركات العالمية.

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فتألقت غادة بمجموعة مجوهرات من علامة Van Cleef & Arpels الفرنسية، حيث زينت أذنيها بأقراط مميزة وارتدت سلسلة طويلة من تصميم الدار؛ مما أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، وجاذبية أنيقة بلمعتها القوية. أبهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق جمهورها بإطلالاتها الأنيقة في مسلسل "صيد العقارب" والذي يعرض في دراما رمضان 2024، وتؤدي فيه شخصية الدكتورة عايدة.وتنوعت إطلالات غادة بين الفساتين الطويلة، والتنانير الجلدية، والبلوزات الراقية، مع لمسة من المجوهرات الفاخرة من أشهر الماركات العالمية.فتألقت غادة بمجموعة مجوهرات من علامة Van Cleef & Arpels الفرنسية، حيث زينت أذنيها بأقراط مميزة وارتدت سلسلة طويلة من تصميم الدار؛ مما أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، وجاذبية أنيقة بلمعتها القوية.

وأطلت غادة في أحد المشاهد بتنورة جلدية طويلة مع بلوزة سوداء، مستوحاة من إطلالات النجمات العالميات، فكان الستايل جذابا وملفتا مع قوامها الرشيق.

كما اختارت غادة بلوزة ناعمة باللون الأبيض من علامة Elisabetta Franchi، المميزة بتصميمها البسيط ولونها الهادئ الذي يعتبر من صيحات الموضة الرائجة.