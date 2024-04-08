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المرأة

غادة عبد الرازق.. الأنيقة والإستثنائية في "صيد العقارب"

Lebanon 24
08-04-2024 | 15:50
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أبهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق جمهورها بإطلالاتها الأنيقة في مسلسل "صيد العقارب" والذي يعرض في دراما رمضان 2024، وتؤدي فيه شخصية الدكتورة عايدة.

وتنوعت إطلالات غادة بين الفساتين الطويلة، والتنانير الجلدية، والبلوزات الراقية، مع لمسة من المجوهرات الفاخرة من أشهر الماركات العالمية.
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فتألقت غادة بمجموعة مجوهرات من علامة Van Cleef & Arpels الفرنسية، حيث زينت أذنيها بأقراط مميزة وارتدت سلسلة طويلة من تصميم الدار؛ مما أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، وجاذبية أنيقة بلمعتها القوية.
 
 
وأطلت غادة في أحد المشاهد بتنورة جلدية طويلة مع بلوزة سوداء، مستوحاة من إطلالات النجمات العالميات، فكان الستايل جذابا وملفتا مع قوامها الرشيق.
 
 
كما اختارت غادة بلوزة ناعمة باللون الأبيض من علامة Elisabetta Franchi، المميزة بتصميمها البسيط ولونها الهادئ الذي يعتبر من صيحات الموضة الرائجة.

ونسقت غادة فستانا من الجلد الناعم مع حزام أبيض اللون من علامة Fendi، مضيفة لمسة من الأناقة على إطلالتها بين الفساتين الأنيقة والأحزمة الفاخرة.إلى جانب إطلالات غادة بالفساتين، ارتدت غادة طقما مكونا من شورت وبلوزة رياضية من علامة Rotate، مع بوتس أبيض من علامة Zara. (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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