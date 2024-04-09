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المرأة

تهديد باقتحام مكتب لطيفة التونسيّة... فما السبب؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 01:32
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يحرص محبّو الفنانة التونسيّة لطيفة على تشجيعها لاستئناف نشاطها الفنّي بعد وفاة والدتها.
 
ونشر معجبو لطيفة التونسيّة صورةً دُوّن عليها "الجيش اللطيفاوي يهدّد باقتحام مكتب الفنانة لطيفة ويطالبها فوراً بالعودة لنشاطها الفنّي بأقرب وقت ممكن معلناً عن استعداده للتفاوض".
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بدورها، ردّت لطيفة التونسيّة على المنشور مُستخدمةً إيموجي لوجوهٍ ضاحكة.
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