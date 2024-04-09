تهديد باقتحام مكتب لطيفة التونسيّة... فما السبب؟

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يحرص محبّو الفنانة التونسيّة لطيفة على تشجيعها لاستئناف نشاطها الفنّي بعد وفاة والدتها.ونشر معجبو لطيفة التونسيّة صورةً دُوّن عليها "الجيش اللطيفاوي يهدّد باقتحام مكتب الفنانة لطيفة ويطالبها فوراً بالعودة لنشاطها الفنّي بأقرب وقت ممكن معلناً عن استعداده للتفاوض".بدورها، ردّت لطيفة التونسيّة على المنشور مُستخدمةً إيموجي لوجوهٍ ضاحكة.