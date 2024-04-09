لبشرة مُشرقة في العيد.. روتين عناية ليلي مثالي

تحتاج البشرة إلى ساعات النوم ليلاً كي تُجدّد نفسها وتتعافى بعد الاعتداءات الخارجيّة التي تتعرّض لها نهاراً، وأبرزها تقلبات المناخ، والتلوّث، والتعرّض لأشعة الشمس، أما التحضير لهذه الفترة فيتمّ عبر اعتماد روتين عناية ليليّة يجب المواظبة عليه إذا أردتم الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة لأطول فترة ممكنة.

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الخطوة الأولى: استعمال المُنظّف

تعتمد القاعدة الأساسيّة في هذا الروتين على تنظيف البشرة لتخليصها من الشوائب المتراكمة عليها: الإفرازات الزهميّة، وبقايا الماكياج، وآثار التلوّث. يمكن الاختيار بين مُنظّف بصيغة الحليب أو الزيت وفق نوع البشرة، على أن يتمّ تطبيقه بواسطة الأصابع وتدليكه بحركات دائريّة على كامل الوجه بما في ذلك الحاجبين. أما تنظيف محيط العينين فيتمّ بمستحضر يُناسب طبيعة هذه المنطقة الحسّاسة من الوجه. من الأفضل إزالة بقايا الحليب أو الزيت بمسح البشرة بواسطة دوائر قطنيّة قبل غسل البشرة بجل أو رغوة مُنظّفة للبشرة مع الماء.

الخطوة الثانية: استعمال التونر

من أبرز خصائص التونر أنه قادر على إزالة كل بقايا الشوائب التي ما زالت على البشرة، كونه الخطوة التي تُكمّل التنظيف وتُحضّر الجلد لاستقبال مُستحضرات العناية الأخرى. اختاروه بصيغة ناعمة على البشرة وخالية من الكحول للحفاظ على توازن الإفرازات الزُهميّة.

الخطوة الثالثة: اعتماد المصل

يعمل المصل على تلبية الحاجات الخاصة للبشرة، فهو غني جداً بالمكونات النشطة ولذلك يكفي استعمال قطرتين أو ثلاثة منه لتطبيقها على الوجه والعنق بحركات تدليك من الوسط باتجاه الأطراف. في هذه المرحلة يُنصح أيضاً بتطبيق مُستحضر العناية بمحيط العينين الذي يتمّ إهمال استعماله عادةً في الروتين المسائي رغم أنه يُخفّف من حدّة انتفاخ جيوب العينين عند الاستيقاظ. أفضل طريقة لتطبيق كريم مُحيط العينين تقوم على تربيته بنعومة بواسطة الأصابع من الزاوية الداخليّة للعين باتجاه الزاوية الخارجيّة بهدف تصريف السوائل في هذه المنطقة والحدّ من انتفاخ الجيوب.

الخطوة الرابعة: تطبيق كريم الليل

هي الخطوة الأخيرة في روتين العناية الليليّة. اختاروا كريم الليل بعناية بما يتناسب مع نوع البشرة ومُتطلّباتها. يتميّز هذا الكريم عادةً بصيغته الغنيّة التي تعتني بالبشرة خلال ساعات النوم وتعمل على ترميمها كما تُعزّز تجدّد خلاياها بفضل مكوّنات تقي من فقدان حيويّة الجلد.



خطوات عناية أسبوعيّة

يُنصح باستعمال مُستحضر مُقشّر للبشرة مرة أو مرتين أسبوعياً بهدف تخليصها من الخلايا الميتة المُتراكمة على سطحها وتعزيز تفاعلها مع مستحضرات العناية. بعد التقشير، يُنصح باستعمال قناع مُرطّب أو مُغذّ يُترك على البشرة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة قبل إزالته ومُتابعة الروتين الليلي عبر تطبيق التونر ثم المصل وكريم الليل.