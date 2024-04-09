هل ازداد وزنك في رمضان؟ جرّبي هذه الحميات

مع انتهاء شهر رمضان، قد يلاحظ البعض زيادة في الوزن، في ما يلي بعض الحميات الغذائية السهلة والسريعة، التي يمكن اتباعها لاستعادة رشاقة الجسم، بحسب خبراء موقع "مايو كلينك".





- حمية البحر المتوسط: تعتمد هذه الحمية على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون بكميات كبيرة، مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والدهون المشبعة.





- الصيام المتقطع: يوجد العديد من طرق الصيام المتقطع، مثل طريقة 16/8 (16 ساعة صيام و8 ساعات أكل) أو طريقة 5:2 (تناول كمية قليلة من السعرات الحرارية في يومين من الأسبوع).





- حمية الكيتو: تعتمد على تقليل استهلاك الكربوهيدرات وزيادة استهلاك الدهون. هذا يضع الجسم في حالة تسمى "الكيتوزية"، حيث يبدأ الجسم في حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.





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- حمية نباتية: تعتمد هذه الحمية على تناول النباتات فقط، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.







هذا ويعطي الخبراء نصائح لفقدان الوزن، منها:



- شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على الشعور بالشبع ويساعد الجسم على التخلص من السموم.



- ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.



- قسط كافٍ من النوم: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.



- تجنب الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة الشهية.