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المرأة

هل ازداد وزنك في رمضان؟ جرّبي هذه الحميات

Lebanon 24
09-04-2024 | 08:10
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مع انتهاء شهر رمضان، قد يلاحظ البعض زيادة في الوزن، في ما يلي بعض الحميات الغذائية السهلة والسريعة، التي يمكن اتباعها لاستعادة رشاقة الجسم، بحسب خبراء موقع "مايو كلينك".

 
- حمية البحر المتوسط: تعتمد هذه الحمية على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون بكميات كبيرة، مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والدهون المشبعة.


- الصيام المتقطع: يوجد العديد من طرق الصيام المتقطع، مثل طريقة 16/8 (16 ساعة صيام و8 ساعات أكل) أو طريقة 5:2 (تناول كمية قليلة من السعرات الحرارية في يومين من الأسبوع).


- حمية الكيتو: تعتمد على تقليل استهلاك الكربوهيدرات وزيادة استهلاك الدهون. هذا يضع الجسم في حالة تسمى "الكيتوزية"، حيث يبدأ الجسم في حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

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- حمية نباتية: تعتمد هذه الحمية على تناول النباتات فقط، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.



هذا ويعطي الخبراء نصائح لفقدان الوزن، منها:

- شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على الشعور بالشبع ويساعد الجسم على التخلص من السموم.

- ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.

- قسط كافٍ من النوم: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

- تجنب الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة الشهية.
المصدر: فوشيا
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