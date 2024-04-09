متابعةً لصورها مع إسرائيلي.. نانسي عجرم في مكتب البيسري

متابعةً لقضية الصور التي نشرها البلوغر الإسرائيلي إيتزيك بلاس مع الفنانة نانسي عجرم في حفلها الأخير بقبرص، كشفت جريدة "النهار" اللبنانيّة أن "المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري تابع هذا الموضوع خلال استقباله عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم في مكتبه في مبنى المديرية العامة للأمن العام".

ونقلت "النهار" عن مصادرها أنّ "البيسري استوضح من نانسي عجرم تفاصيل لقائها مع البلوغر الإسرائيلي، فأكدت أنها لم تكن تعلم بهويته أو جنسيته عندما التقط معها الصور. وشكرت عجرم البيسري وجهاز الأمن العام على الاهتمام والمتابعة".